PRF apreende 500 kg de cocaína escondidos em caminhão na BR-153, em Guaraí/TO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde deste domingo (22), aproximadamente 500 kg de substância análoga à cocaína durante fiscalização na BR-153, no município de Guaraí/TO.

por Redação

Por volta das 15h30, no km 333, a equipe visualizou um caminhão trafegando em alta velocidade no perímetro urbano e acessando uma rodovia estadual. Após a abordagem, o condutor, um homem de 40 anos, apresentou documentos regulares, porém demonstrou nervosismo e forneceu informações vagas e contraditórias sobre origem e destino da carga, afirmando ter vindo de Goiás, sem detalhar a cidade.

Durante a fiscalização do veículo, os policiais identificaram indícios de adulteração no compartimento de carga, com alteração no assoalho da caçamba. Diante da suspeita, o veículo foi encaminhado à Unidade Operacional da PRF, onde, após verificação mais detalhada, foram localizados diversos tabletes de entorpecente ocultos no compartimento adulterado, totalizando cerca de 500 kg.

Diante dos fatos, o homem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Palmas/TO, para as providências legais cabíveis.