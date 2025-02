Principal suspeito de atirar em homem no centro de Gurupi é preso pela Polícia Civil

da redação

Policiais da 3ª DHPP Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Gurupi prenderam em flagrante o principal suspeito de atirar contra um homem conhecido como Brito, crime que ocorreu na tarde desta quarta (12) na Avenida Mato Grosso, no centro de Gurupi. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Regional de Gurupi, onde permanece em estado grave.

A prisão do suspeito contou com o apoio da equipe de plantão da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, liderada pelo delegado Joadelson Albuquerque, já a motivação do crime ainda não foi revelada.