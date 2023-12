Procurado pela Polícia Civil de Gurupi, investigado por homicídio é preso em Salinópolis (PA)

Por Redação

Investigado pelo crime de homicídio, ocorrido em Gurupi, Danilo Lucas Sousa Nascimento foi preso neste domingo, 31, em Salinópolis, Pará, graças ao trabalho em conjunto das equipes da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi), Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Pará.

Procurado pela Polícia Civil do Tocantins desde junho de 2022, Danilo Lucas, de 31 anos, foi apontado, durante as investigações, como sendo o autor dos disparos que mataram Gustavo Henrique Ribeiro Sousa, crime que ocorreu no mês de maio do mesmo ano.

De acordo com o delegado titular da 8ª DEIC, Rafael Fortes Falcão, o investigado foi encontrado utilizando documento de identidade falso em Salinópolis, onde ele pretendia passar o réveillon. “A equipe da 8ª DEIC se deslocou até o Pará e, após intensas diligências, com apoio da inteligência da PRF e da Delegacia de Polícia de Salinópolis (PC-PA), Danilo Lucas foi localizado e preso. Na ocasião, ele portava RG falso, com registro no Maranhão e com nome de Ismael Joaquim Santana”, explicou o delegado.

O investigado foi conduzido à DP de Salinópolis e permanece à disposição do Poder Judiciário do Tocantins.