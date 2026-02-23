Professor universitário é preso com quase 10 kg de drogas em Araguaína

Por Redação

A Polícia Civil do Tocantins prendeu, na tarde desta segunda-feira, 23, em Araguaína, um professor universitário de 35 anos, identificado pelas iniciais F.L.C.L., por suspeita de tráfico de drogas. A ação foi conduzida por equipes da 2ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (2ª Denarc) do município.

De acordo com a corporação, a prisão em flagrante ocorreu na residência do investigado, no Setor Morada do Sol III. As investigações apontam que o imóvel era utilizado como local de armazenamento de entorpecentes destinados à distribuição para outros pontos de tráfico na cidade.

O delegado-chefe da 2ª Denarc, José Anchieta de Menezes Filho, responsável pela operação, afirmou que o trabalho investigativo reuniu elementos que indicam o uso da casa tanto para guardar quanto para repassar drogas a outros envolvidos com o crime.

Durante o cumprimento das diligências no endereço, os policiais civis apreenderam cerca de 10 quilos de entorpecentes, entre tabletes de maconha e porções de skunk, uma variação de cannabis de maior concentração de substâncias psicoativas.

O professor foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e levado à 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, onde foram formalizados os procedimentos legais. Em seguida, ele foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Araguaína, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Para o delegado Anchieta, a operação integra as ações permanentes de enfrentamento ao tráfico na região norte do Estado e contribui para o desmantelamento de estruturas de apoio à comercialização de drogas no município.

Fonte: Rogério de Oliveira/SSPGoverno do Tocantins