Suspeito de dirigir caminhonete que capotou transportando maconha é preso em matagal

da redação

O motorista suspeito de dirigir uma caminhonete que transportava 418 kg de maconha na região sul do Tocantins foi preso neste sábado (19). A polícia informou que as buscas foram concentradas na zona rural entre Dueré e Aliança do Tocantins. Na madrugada deste sábado, o suspeito foi encontrado por policiais militares em uma região de mata próximo a Aliança.

De acordo com a PM, durante a abordagem ele disse que presenciou uma perseguição da PRF a outro veículo e que decidiu fazer o retorno e seguir no sentido Aliança, deixando seu veículo próximo a uma área de matagal. Mas quando a polícia foi até o local indicado, não encontrou o veículo.

A equipe acessou o monitoramento por câmeras do município e viu que a caminhonete que seria do homem saiu da cidade por volta das 17h. Por isso o suspeito foi encaminhado à Central de Atendimento da Polícia Civil.

Drogas e perseguição A perseguição aconteceu entre os municípios de Lagoa da Confusão e Dueré , na tarde da última quinta-feira (17). Conforme a PRF, o veículo levantou suspeitas dos policiais por conta da velocidade excessiva. Ao receber ordem de parada, o motorista fugiu, transitando na contramão com frenagens bruscas e fazendo ultrapassagens proibidas.