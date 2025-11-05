Técnica de enfermagem é assassinada a tiros em Figueirópolis

da redação

Uma técnica de enfermagem, identificada como Daiany, foi assassinada a tiros na noite de hoje (04) em Figueirópolis, no Tocantins. Segundo testemunhas, o suspeito fugiu do local em um carro após o crime.

Em um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que a mulher é abordada e morta pelo autor do crime. A vítima morreu na hora.

Testemunhas relataram que o suspeito estava em um carro quando cometeu o assassinato e fugiu sentido ao munícipio de Cariri. A polícia está analisando as imagens de segurança e coletando depoimentos e diligências para prender o envolvido.