Traficante é morto após confronto com a Rotam na zona rural de São Valério

da redação

Uma ação realizada na noite desta quinta-feira, 29, pelos militares da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana – ROTAM 90 juntamente com a equipe da Agência Local de Inteligência – ALI do Batalhão de Choque da Polícia Militar em apoio às viaturas de área do destacamento de São Valério do Tocantins, resultou na apreensão de várias porções de substância entorpecente e uma arma de fogo.

Durante a ação, o indivíduo identificado como Nerivaldo da Silva Lino, 36 anos, “vulgo 18”, reagiu a abordagem efetuando disparos de arma de fogo contra a equipe policial. Em ato contínuo os militares da Rotam reagiram a injusta agressão e Nerivaldo acabou sendo baleado.

Após cessar o confronto, a equipe policial solicitou apoio da equipe médica para prestar socorro ao criminoso, porém, ele não resistiu e morreu durante atendimento realizado pelos profissionais de saúde.

Ao lado do corpo do suspeito, os militares apreenderam uma arma de fogo do tipo revólver usada para atentar contra a vida dos militares, além de diversas porções de substâncias entorpecentes análoga à maconha e cocaína, e insumos utilizados para embalar os entorpecentes para serem comercializados.

Segundo a PM, no momento da abordagem, o indivíduo estava usando uma tonozeleira eletrônica. De acordo com informações apuradas pela reportagem da Agência Tocantins, o homem já havia sido condenado pela justiça a quase 30 anos de prisão pelos crimes de furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ainda de acordo com informações apuradas pela reportagem, atualmente, Nerivaldo estava cumprindo pena no regime semiaberto com monitoração eletrônica.

Fonte: Agência Tocantins