Tráfico de drogas: Grupo preso em pista clandestina tem prisão preventiva decretada pela justiça

Cinco pessoas tiveram a prisão preventiva decretada, em audiência de custódia, por suspeita de tráfico de drogas. Quase meia tonelada de cocaína foi apreendida em uma pista de pouso clandestina localizada em uma fazenda em Arraias, no sudeste do Tocantins. Segundo a Polícia Federal, eles são apontados como os responsáveis pelo recebimento das drogas e a guarda das pistas clandestinas.

A decisão é do juiz André Dias Irigon, titular da 4ª Vara Federal Criminal de Gurupi, que converteu a prisão em flagrante em preventiva dos cinco custodiados.

Uma mulher e dois homens foram presos ainda no local, enquanto realizavam o descarregamento de 472 kg da droga. Eles tentaram fugir para uma região de mata, mas não conseguiram.

Segundo a decisão, dois dos suspeitos foram identificados como Allen Antônio Tavares Pereira e Marielly Moreira dos Santos, apontados como responsáveis pelo recebimento das drogas e pela guarda das pistas clandestinas. Eles foram presos em estrada vicinal de Araguacema.

A defesa dos presos informou que irá entrar em recurso em que entende que ‘o flagrante de Allen Antônio e Marielly Moreira foi ilegal pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei’. Também afirmou que as ‘prisões ocorreram em circunstâncias que não caracterizam situação de flagrância, razão pela qual a medida foi considerada abusiva e desproporcional’

O juiz considerou que há provas da materialidade e indícios da autoria do grupo, que foi preso em flagrante por envolvimento direto na logística da operação criminosa.

