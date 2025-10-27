Tráfico de drogas: Grupo preso em pista clandestina tem prisão preventiva decretada pela justiça

da redação

Cinco pessoas tiveram a prisão preventiva decretada, em audiência de custódia, por suspeita de tráfico de drogas. Quase meia tonelada de cocaína foi apreendida em uma pista de pouso clandestina localizada em uma fazenda em Arraias, no sudeste do Tocantins. Segundo a Polícia Federal, eles são apontados como os responsáveis pelo recebimento das drogas e a guarda das pistas clandestinas.