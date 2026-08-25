Ponte entre Pedro Afonso e Tupirama é liberada para veículos leves nesta terça-feira

da redação

A ponte sobre o Rio Tocantins, na BR-235, entre Pedro Afonso e Tupirama, voltou a receber veículos leves a partir desta terça-feira (25). A liberação, anunciada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ocorre de forma controlada após quase três meses de interdição total provocada por problemas identificados na estrutura durante inspeções técnicas. Com a medida, carros e motocicletas podem realizar a travessia, seguindo as regras de circulação e a sinalização implantada no local.

Apesar da retomada parcial do tráfego, veículos pesados continuam impedidos de utilizar a ponte e devem permanecer fazendo a travessia por balsas. A estrutura seguirá sob acompanhamento técnico, com sensores e equipes responsáveis pelo monitoramento das condições da ponte durante a operação. O DNIT informou ainda que a liberação não representa uma solução definitiva, já que os estudos apontaram a necessidade de reconstrução da estrutura.