Pré-carnaval: Doação de sangue é o tema de blitz educativa da Hemorrede

Por Redação

Na manhã da sexta-feira, 02, a Hemorrede do Tocantins em parceria com a Superintendência de Trânsito e Transporte Agentes de Trânsito e Transporte (ATTM) realizou uma blitz educativa pré-carnaval. O objetivo da ação foi sensibilizar a população para realizar uma doação de sangue antes do feriado prolongado.

A responsável pela Captação de Doadores, do Hemocentro Coordenador de Palmas, Robéria Fernandes, ressaltou a importância de doar sangue neste período.

“Nossos estoques já estão baixos por causa do período de férias e em um feriado prolongado como o de carnaval, os riscos de acidente de sangue são maiores, por isso a nossa preocupação com o abastecimento da rede. Estamos aqui para reforçar a necessidade e importância dos doadores irem até uma unidade do Hemocentro antes de cair na folia”.

O empresário e doador de sangue, Antônio Araújo, falou que “na correria acaba que a gente vai deixando de lado o hábito de doar sangue, mas a blitz é uma forma de incentivar e lembrar desse compromisso tão importante, com certeza irei lá fazer a minha doação e garantir aí que ninguém perca um ente querido por falta de sangue”.

Agenda do mês

Neste mês de fevereiro estão previstas cinco coletas externas, em Paraíso do Tocantins, na Feira Coberta Central da cidade, no dia 06 de fevereiro; Em Barrolândia, na Unidade de Saúde da Família, no dia 07 de fevereiro; Em Divinópolis, na Feira Coberta, no dia 20 de fevereiro e nos dias 22 e 23 de fevereiro na Secretaria de Administração, a ‘Campanha Super Servidor’.

No Hemocentro Coordenador de Palmas terá cinco coletas programadas, dia 09 de fevereiro com a igreja Batista Getsemani, dia 10 de fevereiro com a igreja Adventista de Taquaralto, dia 17 de fevereiro com a igreja Adventista Central e no dia 27 de fevereiro com a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO).

Quem pode doar

Para ser doador é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável. As pessoas com mais de 60 anos só poderão doar caso já tenham realizado alguma doação antes dos 60 anos.

Também é obrigatório estar em boas condições de saúde, ter mais de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto.

Antes da doação o candidato deve estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação, não pode ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores ou fumado nas últimas duas horas.