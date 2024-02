Prefeito de Formoso teria usado dinheiro de propina do Transporte Escolar para bancar viagem à Dubai, diz PF

Por Redação

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (01/02/2024) a Operação “Rota Dubai”, que tem como objetivo a apuração de crimes de desvio de recursos públicos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE no Município de Formoso do Araguaia/TO, referente a contrato celebrado no ano de 2022 no valor de R$ 2.203.260,64 (dois milhões, duzentos e três mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos).

Durante as investigações, a Polícia Federal obteve elementos probatórios e indiciários de loteamento da execução contratual com rotas de transporte escolar entre agentes públicos, que viriam utilizando de influência com empresários para obter supostas vantagens indevidas, entre as quais, viagem à Dubai, nos Emirados Árabes.

Há evidências de inexecução parcial do contrato.

Nesta fase, foram cumpridos 18 (dezoito) Mandados de Busca e Apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Os indiciados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de organização criminosa, peculato, frustração do caráter competitivo de licitação, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva, cujas penas somadas chegam a 62 anos de reclusão.