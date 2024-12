Prefeitos de Gurupi, Porto e Paraíso visitam Malta para conhecer modelo de saúde; viagem cumpre regras de ausência do Brasíl

Por Wesley Silas

A prefeita reeleita de Gurupi, Josi Nunes, juntamente com o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, o prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, e as secretárias de Saúde de Gurupi, Luana Nunes, e de Araguaína encontram-se em Malta. Eles estão lá a convite do senador Irajá Abreu para estudar o sistema público de saúde daquele país, um dos mais elogiados da Europa.

Durante a viagem, Josi Nunes compartilhou vídeos em sua conta do Instagram, mostrando detalhes das visitas. Em um dos vídeos, ela destacou uma instituição que oferece cuidados a idosos, funcionando através de uma parceria público-privada. Segundo a prefeita, “este modelo de gestão, financiado pelo governo estadual e gerido por uma empresa privada, despertou interesse para possíveis investimentos em Tocantins”.

Autorização para viagem:

No entanto, a viagem gerou comentários sobre a necessidade de autorização prévia da Câmara para ausências do país. Conforme estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, especificamente no Artigo 52, o prefeito pode deixar o cargo por até 15 dias consecutivos sem necessitar de aprovação legislativa. A ausência de Josi Nunes, no entanto, será de apenas cinco dias, não exigindo, portanto, tal autorização.