Prefeitura de Cariri do Tocantins realiza evento público em comemoração ao Dia das Mães 2025

Por Redação

Em comemoração ao Dia das Mães 2025, que neste ano é celebrado no domingo, dia 11 de maio, a Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, realizou na manhã deste sábado, 10/05, um evento especial com o objetivo de prestar homenagens a todas as mães caririenses.

O evento aconteceu no estacionamento da Quadra Society, e contou com a presença do prefeito Elton Moreira, da vice-prefeita Ivonete Pereira, da primeira-dama Ana Paula Carvalho, do vereador presidente da Câmara Legislativa Municipal, Júnior Chaveiro, e demais vereadores, além do deputado estadual Eduardo Fortes e da deputada estadual, Janad Valcari.

Durante a programação, as mães caririenses foram homenageadas pelas autoridades políticas presentes no local, incluindo também apresentação de dança pelo grupo de balé infantil do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e apresentação de louvor da banda Getsêmani, da Igreja Assembleia de Deus, ministério de Madureira.

Também foram realizados sorteios ao longo de todo o evento para entrega de brindes às mães contempladas, dinâmicas interativas e momentos de descontração com música tocada ao vivo pelo cantor Nailson Lima, assim como pela cantora Deusa Pinheiro, que promoveram maior animação ao evento comemorativo.

Para o prefeito Elton Moreira, a mãe é o ser humano mais perfeito que Deus criou. “Posso tentar falar o dia todo e ainda assim jamais vou conseguir descrever uma mãe, pois é o ser humano mais perfeito que Deus colocou em cima da Terra, e eu como filho, aconselho a cada filho a amar, valorizar e escutar os conselhos de sua mãe”; disse.

Na oportunidade, a primeira-dama Ana Paula Carvalho também parabenizou a todas as mães pela data comemorativa.