Prefeitura de Gurupi abre 4ª Mostra Cultural com apresentações de dança

Por Redação

Na noite desta segunda-feira, 25, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, deu início à 4ª Mostra Cultural, evento que destaca os resultados das oficinas artísticas promovidas ao longo do ano. A noite foi reservada às apresentações de dança, com a abertura do grupo Avoar, além das performances das turmas de balé e danças urbanas.

A secretária de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, celebrou o momento, que simboliza o trabalho e dedicação de um ano inteiro. “Hoje é um dia importante para todos nós – gestão, pais, alunos e professores. Estamos iniciando as apresentações de mais de dez modalidades artísticas, com mais de 500 alunos no palco, mostrando o talento de crianças a partir de quatro anos até a melhor idade. Nosso investimento vai além da cultura; é uma ação que transforma vidas”, afirmou.

Presente no evento, a prefeita Josi Nunes destacou a relevância da cultura na formação integral das pessoas e agradeceu a confiança das famílias no trabalho da Secretaria. “Além de obras como asfalto, escolas e postos de saúde, também precisamos de arte, cultura e emoção para o desenvolvimento completo da sociedade. A cultura nos proporciona alegria, interação e diversidade, e é isso que estamos celebrando aqui”, enfatizou.

Para muitas famílias, o evento é um momento de orgulho e emoção. Rayllane Barreira, mãe da aluna de balé Manuela Cabral, de 9 anos, expressou sua gratidão pela oportunidade que a filha tem de participar das oficinas. “Essa atividade é fundamental para a socialização, o compromisso e o respeito. Vai além do lazer, é uma ferramenta poderosa de educação”, declarou. A pequena bailarina também compartilhou sua felicidade, afirmando que se preparou o ano inteiro para brilhar no palco.

A professora Nathiele Xavier, que acompanha o desenvolvimento dos alunos ao longo do ano, descreveu a Mostra Cultural como a coroação de um trabalho feito com amor e dedicação. “Trabalhamos coreografia, memorização e musicalização durante o ano para entregar um espetáculo de qualidade. Nosso objetivo é incluir e valorizar tanto as crianças quanto os adultos em todas as etapas desse processo”, concluiu.

A Mostra Cultural segue durante toda a semana com apresentações de outras modalidades artísticas, como música, capoeira, teatro e circo.