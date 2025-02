Prefeitura de Palmas apresenta as novas obras da saúde durante audiência na Câmara de Vereadores

Capital ganhará mais uma unidade de saúde, Caps II, policlínica e Centro de Parto Normal

Em audiência pública na Câmara de Vereadores na manhã desta quinta-feira, 27, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), apresentou o Relatório de Prestação de Contas do 3° Quadrimestre de 2024, com destaque para as novas obras que a gestão dará início ainda neste ano. Os resultados foram demonstrados pela secretária da Semus, Dhieine Caminski, pelo secretário-executivo, Rafael Mendonça, e pelo presidente da Fundação Escola de Saúde Pública (Fesp), André Cavalari.

Com aporte do governo federal, a Prefeitura construirá uma nova unidade de saúde no Jardim Aureny II, um Centro de Atenção Psicossocial do tipo II (Caps II) para atendimento em saúde mental, uma policlínica no Jardim Aureny II e o primeiro Centro de Parto Normal da cidade. Juntas, essas obras contarão com investimento de mais de R$ 28 milhões.

Nos próximos meses, a Semus entregará à população a nova estrutura do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da Vigilância Sanitária (Visa) e do Caps II. Seguem em reforma a cozinha da Unidade de Pronto Atendimento Norte (UPA Norte), da Unidade de Saúde da Família de Buritirana e a Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ).

A secretária Dhieine Caminski destacou a importância dessas estruturas para ampliar o atendimento à população. “Essas novas unidades representam um avanço significativo para a saúde de Palmas. Estamos estruturando a rede para oferecer serviços mais acessíveis e humanizados”, afirmou.

Outro assunto destacado foi a produção de serviços no 3º quadrimestre, compreendendo os meses de setembro a dezembro. Ao todo, foram prestados 3.259.208 atendimentos, incluindo consultas médicas, serviços odontológicos, vacinação em humanos e animais, castrações, encoleiramento de cães e consultas especializadas. Entre as especialidades, ginecologia e obstetrícia lideraram com 3.262 atendimentos, seguidas de oftalmologia (3.187) e ortopedia e traumatologia (3.083).

Outro dado relevante diz respeito à capacidade de atendimento nas Upas, que conseguem absorver e resolver a maioria das demandas sem necessidade de transferência. Apenas 4,62% dos pacientes classificados nas Upas são encaminhados para o Hospital Geral de Palmas (HGP), demonstrando a eficiência do atendimento nas unidades municipais.

