Prefeitura anuncia novo local para o Carnaval 2025 em Gurupi

Por Redação

Na tarde de 16 de dezembro, a prefeitura de Gurupi reuniu-se com representantes de blocos carnavalescos, da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (Acig), da Câmara de Vereadores, do Sebrae, do Sesi/Senai, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de diversas secretarias municipais, como Infraestrutura, Saúde, Planejamento e Finanças, além da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT) no Centro de Convenções Mauro Cunha, para discutir o planejamento do Carnaval 2025. Após apresentação e das discussões, foi realizada uma votação entre os dois locais sugeridos, sendo definido que o Carnaval 2025 será realizado na Avenida C.

Durante a reunião, a secretária de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, apresentou duas propostas de locais para o novo circuito do Carnaval: Avenida Antônio Nunes (Parque das Acácias) e Avenida C (Nova Fronteira), as mais votadas em uma enquete na internet. Para facilitar a avaliação, foram exibidas maquetes ilustrativas do evento em ambas as opções, com detalhes logísticos e operacionais.

Durante o encontro, destacou-se a proposta de mudança de local para o evento. A sugestão é que o Carnaval de 2025 ocorra em um espaço fechado que ofereça melhor infraestrutura e segurança ampliada. A Avenida Pará, local tradicional da festa, foi considerada inadequada devido ao seu tamanho limitado e ao impacto que gera no comércio local, não apenas durante os dias de folia, mas também durante a montagem e desmontagem das estruturas necessárias.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), representada por seu presidente Raimundo Bonfim, destacou a importância de considerar o comércio local ao tomar decisões sobre o evento.

”A Avenida Pará já não comporta o Carnaval como antes. Além disso, o comércio na região pode ser prejudicado, considerando o tempo de montagem e desmontagem das estruturas. Avalio que mudar o local é a opção mais adequada”.

Entre as alternativas sugeridas, a Avenida C, localizada próximo aos Cereais Bom de Gosto e à Copa do Craque, foi a escolha unânime dos participantes da reunião como local preferencial para sediar o Carnaval 2025.

A prefeita Josi Nunes ressaltou a importância da alteração. Segundo ela, oCarnaval de Gurupi cresceu significativamente ao longo dos anos, assim como o comércio local, impossibilitando a realização do evento no centro da cidade.

“O formato atual, com a festa realizada no centro da cidade, já não atende mais às necessidades de espaço e estrutura, tanto para os foliões quanto para os blocos e comerciantes. Essa mudança é fundamental para garantir mais comodidade e melhores condições para todos”, afirmou a prefeita.

O comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel W. Costa, garantiu o comprometimento da corporação com a segurança do evento.

“Para nós da Polícia Militar, independente de onde seja o evento, estaremos prontos para garantir a segurança do folião e das pessoas que também estão fora do circuito”, afirmou o comandante.

A secretária Liliane Pagliarini destacou que continuará dialogando com os representantes dos blocos e todos os envolvidos na realização do evento. “Vamos ouvir as sugestões e definir as metas necessárias para a organização do melhor Carnaval possível”, reforçou.