Presidente da Câmara de Cariri do Tocantins é Homenageado no RH360 em Goiânia

Por Redação

O presidente da Câmara Municipal de Cariri do Tocantins, vereador Júnior Chaveiro, foi homenageado nesta quinta-feira, 12, durante o evento RH360, que reúne gestores públicos e profissionais de recursos humanos de 14 estados do Brasil em Goiânia (GO).

A 3ª edição do RH360 é considerada uma das maiores do país, focando no reconhecimento das boas práticas de recursos humanos na gestão pública. O evento ocorreu no Centro de Convenções da capital goiana entre os dias 11 e 12 de junho e atraiu uma significativa participação de representantes do setor de 14 estados do Brasil.

“É uma honra receber este reconhecimento e elevar o nome do nosso município pela qualidade da prestação de serviços de RH. Discutir gestão pública e controle de despesas é fundamental para aprimorar nossos serviços junto à comunidade de Cariri. Essa homenagem é reflexo do compromisso dos servidores e dos vereadores com a transparência pública e qualidade do serviço prestado pelo Legislativo Municipal”, enfatizou Júnior Chaveiro ao receber a homenagem.

Reconhecido por seu comprometimento com a gestão pública legislativa, o presidente recebeu uma lembrança simbólica e teve a oportunidade de subir ao palco, onde compartilhou sua experiência à frente do Legislativo caririense. A presença dele foi acompanhada pelas servidoras Denísia Miranda (chefe de gabinete), Andressa Nascimento (coordenadora de RH), Derliane Porto (Controle Interno), e Rozana Assis (secretária geral).

Durante os dois dias de evento, os servidores e o gestor participaram de diversas palestras e cursos voltados para o fortalecimento dos serviços públicos, ampliando seu conhecimento e contribuindo para a melhoria da gestão legislativa em Cariri do Tocantins.

A participação de Júnior Chaveiro no RH360 destaca a importância de eventos que promovem o intercâmbio de experiências e o aprimoramento das práticas de gestão no setor público.