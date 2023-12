Presidente da Câmara de Gurupi costura apoio na tentativa de ocupar a cadeira de Júnior Marajó em Cariri

Por Wesley Silas

O presidente da Câmara de Gurupi, Valdonio Rodrigues, declarou ao Portal Atitude que “vai fazer de tudo” para que sua candidatura a prefeitura de Cariri se torne realidade. No entanto, o prefeito Júnior Marajó já sinalizou que irá apoiar o presidente da Câmara da sua cidade Tetim do Açougue para ser seu sucessor.

“Desde 1998 frequentamos a cidade de Cariri quase diariamente e nós temos a pretensão para concorrer as eleições de 2024 e o nosso projeto está na mão de Deus e vamos fazer de tudo para que se torne realidade; mas ainda tem muitas coisas para acontecer e eu espero que Deus possa nos guiar para que a gente possa em 2024 ter condições de disputar a eleição”, disse Valdonio em entrevista ao Portal Atitude.

Ao ser questionado sobre um possível apoio do prefeito Júnior Marajó, ele desviou a conversa.

“Tenho conversado com alguns vereadores de Cariri e com o prefeito, mas a gente sabe que a política chega em uma hora que cada um escolha o seu lado e vamos conversar com todos”.

Marajó deverá apoiar o presidente da Câmara de Cariri como seu sucessor

Sem perder a civilidade, por enquanto, em Cariri o clima continua amistoso. No entanto, o prefeito de Cariri, Júnior Marajó, indica que ira apoiar como seu sucessor o presidente da Câmara de Cariri, vereador Elton Moreira (UB), conhecido como Tetim do Açougue (UB), eleito em 2020 com 11,57% dos votos e o vereador Ederson (UB), segundo mais votado naquelas eleições com 6,06% dos votos.