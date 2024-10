Presidente da Rede Cacique anuncia nova unidade em Gurupi durante visita ao Parque Agroindustrial

Por Redação

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Raimundo Bonfim, acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Wilson de Souza, e pelo presidente da Rede Cacique, Audir Lages, visitou o Parque Agroindustrial de Gurupi. Nesta ocasião, foi anunciada a futura instalação de uma filial da Rede Cacique na região.

A Rede Cacique, uma empresa familiar fundada no Piauí em 1968, atua na distribuição de combustíveis, com operações estabelecidas no Piauí, Maranhão e, em fase de expansão, nos estados do Tocantins, Pará e Bahia. A principal atividade da empresa é o fornecimento de combustíveis para o agronegócio.

Gurupi, reconhecida como um polo agrícola no Tocantins, foi escolhida estrategicamente para fomentar o crescimento dos negócios da Rede Cacique no estado e gerar novas oportunidades de emprego, fortalecendo a economia local.

A empresa, com mais de 750 colaboradores, também oferece serviços em postos de combustíveis e lojas de conveniência, além de um aplicativo de fidelidade que beneficia seus clientes com ofertas exclusivas.