Prevenção ao Constrangimento e à Violência contra a Mulher é tema de ação realizada pela Secretaria da Mulher e Cidadania de Cariri do Tocantins

Por Redação

Na tarde desta sexta-feira, 28/02, a Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania de Cariri do Tocantins, realizou uma ação pela cidade com o objetivo de divulgar informações à população caririense sobre a importância da denúncia em prol do combate e prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher.

A ação consistiu na realização da Caminhada do Bloco Secretaria da Mulher, com participação de servidoras públicas municipais que na ocasião transitaram pelo centro comercial da cidade, na Avenida Bernardo Sayão, realizando a distribuição de panfletos informativos aos pedestres, motoristas, proprietários e clientes de estabelecimentos comerciais e de serviços.

Entre as participantes da caminhada estavam: a secretária municipal da mulher e cidadania, Katielle Rodrigues; a secretária adjunta da mulher e cidadania, Ilária Silva; a vice-prefeita Ivonete Pereira; a equipe de Conselheiras Tutelares, e servidoras que atuam em serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

De acordo com a secretária municipal da mulher e cidadania, Katielle Rodrigues, a caminhada foi idealizada mediante a realização de abordagens diretas aos cidadãos caririenses, com a proposta de intensificar a divulgação da campanha: “Não é Não. Depois do Não, Tudo é Importunação”.

“Colocamos o nosso Bloco Secretaria da Mulher nas ruas de nossa cidade para promovermos a conscientização do combate ao assédio e violência contra mulheres em espaços públicos e eventos, pois estamos empenhadas na luta para combatermos esse crime que é previsto na Lei Nº 14.786/2023”; explicou.

Para a vice-prefeita Ivonete Pereira, participar da ação foi de fundamental importância para levar conscientização sobre o assunto à população não apenas no período de Carnaval, mas todos os dias do ano. “É um prazer fazer parte dessa campanha, pois ações como essa têm meu total apoio, e juntas lutaremos pelo fim da violência contra a mulher”; pontuou.

Também fizeram parte da ação os estudantes da Escola Municipal de Tempo Integral Divina Ribeiro Borges e os estudantes do Colégio Estadual Tarso Dutra, que foram orientados a disseminar informações relacionadas com a importância da proteção e o respeito à mulher, em apoio à campanha realizada.