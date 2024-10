Previsão de chuva forte para o final de semana acende alerta de segurança  

Energisa orienta que população evite contato com objetos metálicos e que possam ser arremessados e atingir a rede elétrica

A partir desta sexta-feira, dia 11, e para todo o final de semana, a previsão é de chuva moderada a forte acompanhada de descargas atmosféricas, principalmente para as regiões Centro e Sul do estado. São esperadas, ainda, rajadas de vento com velocidade superior a 50 km/h e, com isso, acende o alerta para a segurança, já que nesses casos, é possível que objetos como placas solares, lonas, telhas e galhos de árvores sejam arremessados contra o vento e possam atingir a rede elétrica. Apenas essa semana, foram registrados mais de 148 mil raios no Tocantins. Volume pode ser maior no fim de semana.

“Quando esses objetos atingem a rede, acabam rompendo cabos e danificando equipamentos, além do risco de postes serem derrubados por árvores de grande porte, por exemplo. Além de provocar falta de energia, isso tudo representa risco de segurança à população”, comenta o coordenador do Centro de Operação Integrado da Energisa, Tony Franco. “Para atender a essas ocorrências, nossas equipes estão preparadas e a postos 24 horas por dia, e alocadas em pontos estratégicos do estado. Mesmo assim, é importante orientarmos a população a tomar alguns cuidados para evitar acidentes elétricos”, complementa o coordenador.

Entre esses cuidados, o mais importante é se manter afastado de cabos rompidos pelo risco de estarem energizados e se manter abrigado. “Nossa rede possui uma tecnologia para desenergizar automaticamente em caso de rompimento, mas a eletricidade não tem cor nem cheiro, então, toda atenção é essencial”, explica o coordenador. Outro cuidado relevante é manter tendas, lonas e telas bem fixas ou desarmadas, para que não se soltem e sejam arremessadas pelo vento na rede de distribuição de energia.

O alerta também vale para a proteção de eletrodomésticos e outros equipamentos que precisam de energia. “Em caso de tempestades com ventos fortes e descargas atmosféricas, é preciso que os eletrodomésticos sejam retirados das tomadas. É importante reforçar, ainda, a necessidade de ter um sistema de aterramento e que o quadro de distribuição de energia da residência esteja de acordo com as normas brasileiras. Outra dica importante é que, caso alguma parede apresente uma aparência úmida, evite ligar aparelhos elétricos nela”, enfatiza o coordenador.

O uso de aparelhos celulares enquanto estão conectados à tomada em meio a uma tempestade não é recomendado. “É extremamente arriscado. Em caso de descarga atmosférica que atinja a rede que alimenta a residência, a pessoa pode sofrer um acidente elétrico”, reforça.

