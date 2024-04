Previsão de chuvas para o final de semana no Tocantins: ventos podem chegar a 60km/h, diz metereologista

Por Redação

De acordo com as informações no sábado (06/04) e domingo (07/04) o tempo ficará instável e com condições para chuvas que poderão ser localmente intensas. “Ao longo do sábado a chuva deve avançar para o oeste e sul do Tocantins e no domingo de forma esparsa pelo Estado. As rajadas de vento são esperadas com valores de aproximadamente 40 a 60 km/h. As temperaturas estarão elevadas e em Palmas as máximas são previstas em torno de 29°C a 31°C”, explica a meteorologista e consultora da Concessionária Dra. Ana Paula Paes.

Por conta da intensidade da chuva prevista, a concessionária de energia recomenda que os clientes se atentem também à segurança com a rede elétrica. “Durante uma tempestade, a primeira recomendação é retirar os equipamentos elétricos das tomadas para evitar curto-circuito ou queima dos aparelhos. Também não é recomendado mexer em cabos ou antenas, para evitar choques elétricos. Em locais com possibilidade de enchentes ou alagamentos, é essencial deixar o disjuntor desligado e jamais tocar em fiação ou cabos desgastados”, explica a coordenadora de saúde e segurança da Energisa Tocantins, Luciana Teixeira.

Já em relação à rede elétrica, caso observe algum objeto lançado na rede, a orientação é a de manter distância de cabos rompidos e jamais tentar retirar qualquer tipo de objeto da rede, pois eles podem estar energizados e causar choques ou até acidentes fatais. “Para evitar acidentes com descargas atmosféricas, orientamos também evitar áreas descampadas, ficar longe de árvores e estruturas metálicas e não manusear equipamentos ligados à tomada durante as tempestades”, reforça a coordenadora.

A Energisa recomenda ainda que os clientes comuniquem ocorrências de falta de energia utilizando os seguintes canais digitais: por telefone, discando para o número 0800 721 3330; através do aplicativo Energisa On, disponível tanto na Google Play quanto na App Store; pela Agência Digital no site energisa.com.br; e via atendente virtual pelo WhatsApp (Gisa) acessível em www.gisa.energisa.com.br.

Dicas de segurança

Diante dos riscos que podem causar as descargas elétricas durante temporais, a distribuidora alerta a população e dá as seguintes dicas de segurança:

– Retire os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

– Nunca utilize aparelho conectado à tomada durante temporais.

– Os cabos telefônicos, cabos de TV por assinatura e fiação de antenas são capazes de conduzir a corrente elétrica dos raios até os aparelhos. Por isso, é aconselhável retirar os aparelhos eletrônicos (normalmente mais sensíveis) das conexões com rede de telefonia, TV a cabo e antena externa.

– Sempre que puder, aterre a rede elétrica da residência ou comércio.

– Não utilize chuveiro elétrico (secador, chapinha etc).

– Quando ouvir os trovões, nunca fique em campo aberto. Procure abrigo imediatamente em construções e feche os vidros e janelas.

– Se não for possível se abrigar, agache-se, com as mãos na nuca e pés juntos.

– Não fique embaixo de árvores ou próximo a torres.

– Se estiver dentro de um carro, feche as janelas e aguarde a tempestade passar para poder sair. O carro oferece uma boa proteção contra raios.

– Não toque em fios caídos ou em objetos que estejam em contato com a rede elétrica, eles podem estar energizados.