PRF e PC/TO prendem suspeito de furto após ação conjunta entre Gurupi e Palmas

Nesta terça-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Civil do Tocantins (PC/TO), prendeu um homem suspeito de furto após ocorrência iniciada no município de Gurupi e finalizada em Palmas.

A ocorrência teve início no período da manhã, em Gurupi, após o registro de um furto envolvendo a subtração de uma carteira contendo cartão bancário, retirada do interior de um veículo estacionado nas proximidades do terminal rodoviário da cidade. Segundo relato da vítima, um homem, o veículo foi deixado destrancado enquanto ele desceu brevemente no terminal. Após o fato, a vítima constatou, por meio de aplicativo bancário, que o cartão foi utilizado para efetuar pagamentos em diferentes estabelecimentos comerciais, nos municípios de Gurupi e Aliança/TO.

Diante das informações levantadas, equipes da PRF receberam um indicativo de análise de risco relacionado a um possível suspeito do crime, que se deslocava em direção à capital. Por volta das 14h30, os policiais realizavam fiscalização de trânsito na região do Plano Diretor Norte, em Palmas/TO, quando procederam à abordagem de um veículo Chevrolet/Onix, no qual possivelmente se encontrava o suspeito.

Durante a verificação dos ocupantes, os policiais identificaram um passageiro, de 30 anos, em posse de uma carteira contendo cartões bancários pertencentes à vítima que registrou a ocorrência de furto. Questionado sobre a procedência dos objetos, o homem informou que encontrou a carteira e utilizou um dos cartões de crédito em benefício próprio ao longo do deslocamento pela BR-153.

Diante dos fatos e das informações colhidas no local, foi constatada, a princípio, a ocorrência de furto, e o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Palmas/TO, onde o caso ficou à disposição da autoridade policial para a continuidade das investigações e adoção das medidas legais cabíveis.