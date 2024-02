Procurador Federal, Lusmar Soares Filho é homenageado pela Advocacia-Geral da União

Por Wesley Silas

A Advocacia-Geral da União, por meio da Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI, prestou uma homenagem no dia 29 de janeiro, em uma solenidade realizada no auditório da ANAFE – Associação Nacional dos Advogados Federais em Brasília, DF, durante a abertura da 3ª Oficina de Trabalho da PFE-FUNAI. O evento contou com a presença da Presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, da Procuradora-Geral Federal Adriana Venturini, do Procurador-Chefe Nacional da PFE-FUNAI, Matheus Antunes Oliveira, e outras autoridades.

Lusmar Soares Filho é considerado o decano do seleto grupo de Procuradores da Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI, onde tem desempenhado suas atividades institucionais há 38 anos, defendendo judicial e extrajudicialmente a autarquia indigenista e os diversos povos indígenas.

Em suas palavras, o Procurador expressou que “A homenagem será dedicada aos povos indígenas que, de forma direta ou indireta, protagonizaram minha história de vida. Quiçá um dia serão compreendidos e respeitados como legítimos cidadãos brasileiros”.

Perfil

Nome: Lusmar Soares Filho

Resumo Profissional:

Nascido em Porto Franco/MA, filho de comerciante que se estabeleceu em Gurupi na década de 60 para proporcionar educação aos filhos.

Educação: Estudei na Presbiteriana, Costa e Silva, Bernardo Sayao e Colégio Batista, com formação acadêmica no curso de Direito da Universidade Católica de Goiás.

Experiência Profissional : Foi o primeiro Procurador-Geral do município emancipado de Figueirópolis/GO, durante a gestão de Vitorino Teles. Atuou como chefe da FUNAI em Gurupi/TO, no então norte de Goiás, na gestão de Romero Jucá, onde também exerceu a função de Presidente da Comissão de Anistia da autarquia indigenista. Exercer o cargo de Secretário Municipal da Administração em Gurupi, com destaque na implantação do IPASGU e o Plano de Carreira dos Servidores do Município, durante a gestão de Raimundo Aimar. Atuou como Procurador-Geral do Município durante o período da intervenção do Prefeito João Cruz.

: