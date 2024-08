Professora Dorinha está entre os cinco Melhores do Senado no Prêmio Congresso em Foco de 2024

Por Redação

A senadora Professora Dorinha Seabra (União/TO) foi agraciada com o Prêmio Congresso em Foco de 2024. A parlamentar foi escolhida entre cinco Melhores do Senado por um júri especializado composto por representantes do terceiro setor, das áreas empresarial, trabalhista e acadêmica e do próprio Congresso em Foco.



“Muita alegria por ser escolhida entre os melhores do Senado pelo júri especializado. Essa premiação representa o reconhecimento da boa política e tem como principal foco a garantia dos direitos, o respeito às pessoas e, no meu caso, a defesa da educação. Muito obrigada por esse reconhecimento. Continuem contando com o meu mandato a serviço do Tocantins e do Brasil”, disse a parlamentar.

*Sobre o Prêmio

A premiação mais importante da política brasileira tem como objetivo incentivar a sociedade a acompanhar mais de perto a atuação dos parlamentares e reconhecer aqueles deputados e senadores que mais se destacaram positivamente no exercício do mandato ao longo do ano.

Ao todo, foram premiados os 25 deputados e os 15 senadores mais votados pelo público na categoria geral. Além do público na internet, um júri especializado e um grupo de 25 jornalistas que cobrem o Congresso também apontam os melhores parlamentares do ano. Os jurados ainda indicaram os vencedores de três categorias especiais: Apoio à Indústria, Clima e Sustentabilidade, e Cidades Inteligentes.