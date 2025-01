Programa de Estágio BRK 2025 oferece vagas para cidades do Tocantins

Por Redação

A BRK, uma das principais empresas privadas de saneamento do Brasil, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio, que busca por estudantes com graduação prevista a partir de dezembro de 2026. Há vagas para diferentes áreas de atuação.



Para participar, os interessados deverão ter disponibilidade para estagiar de 20 a 30 horas semanais (4 a 6 horas diárias), em alguma das seguintes localidades: Maceió (AL), Aparecida de Goiânia (GO), Trindade (GO), Recife (PE), Macaé (RJ), Uruguaiana (RS), Limeira (SP), São Paulo (SP), Araguaína (TO), Colinas do Tocantins (TO), Palmas (TO) e Paraíso do Tocantins (TO).



Durante o Programa, os estagiários terão a chance de colaborar com projetos de impacto nas comunidades atendidas pela empresa, visando promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.



Os talentos selecionados contarão com bolsa-auxílio compatível com o mercado e um pacote de benefícios que inclui assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição ou vale-alimentação (de acordo com a localidade), vale-transporte, seguro de vida e acidentes pessoais, programa de apoio à saúde, Wellhub (Gympass) e day off no mês de aniversário.



As inscrições para o Programa de Estágio BRK 2025 vão até 10/01/2025.