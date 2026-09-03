Programa de R$ 17,5 milhões para organizações periféricas de Tocantins prorroga inscrições até dia 20 de setembro

Considerado o maior programa de apoio para organizações ou coletivos com atuação de comunidades periféricas urbanas da Região Norte e do Maranhão, o BNDES Periferias Fortes Norte prorrogou o prazo para a pré-inscrição até o dia 20 de setembro. A iniciativa vai destinar R$ 17,5 milhões para fortalecer até 82 organizações sociais de pequeno e médio porte. As informações completas estão disponíveis no site: periferiasfortes.phi.org.br.

Por Redação

O programa é financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e executado pelo Instituto Phi, em parceria com o Instituto Phomenta. É destinado a organizações da sociedade civil e coletivos que atuam em comunidades periféricas urbanas mapeadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/15788-favelas-e-comunidades-urbanas.html.

A proposta visa ampliar as condições para que iniciativas que já desenvolvem ações nas periferias possam estruturar sua atuação e ampliar o impacto de seus projetos nos próprios territórios. Essa é a primeira etapa do processo seletivo e deve ser feita por meio de um formulário online simplificado. Nessa fase, são verificadas dados iniciais para identificar se a organização atende aos requisitos previstos no edital. A participação é gratuita e contempla organizações formalizadas ou sem CNPJ, desde que cumpram os critérios estabelecidos.

Após a pré-inscrição, as organizações que atenderem aos requisitos poderão ser convocadas para a segunda etapa, que envolve o envio de informações detalhadas e documentos. Essa etapa permanece aberta até o dia 24 de setembro, conforme o novo cronograma do edital.

Participação

Podem participar iniciativas com sede e atuação comprovada em territórios periféricos urbanos do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Maranhão. Para organizações e coletivos de pequeno porte, é necessário comprovar pelo menos quatro anos de existência e arrecadação média anual mínima de R$ 20 mil nos últimos três anos, ou R$ 30 mil em pelo menos um desses anos. Já as organizações de médio porte precisam ter CNPJ ativo, pelo menos sete anos de existência e arrecadação média anual entre R$ 80 mil e R$ 300 mil nos últimos três anos. Os critérios completos de participação estão disponíveis no edital:

https://drive.google.com/file/d/1Q2K6RkWWLJO-0FFvbYHWZxIYdBjArUeT/view

A seleção prevê até 57 vagas para organizações de pequeno porte e 25 para as de médio porte. Os selecionados terão acesso a diagnóstico de maturidade institucional, formação, mentorias, bolsa de incentivo para lideranças e recursos para a execução de um Plano de Desenvolvimento Institucional.

“Muitas organizações que atuam nas periferias conhecem profundamente as necessidades de seus territórios, mas ainda enfrentam dificuldades para acessar recursos e estruturar seus processos. O programa busca justamente aproximar essas iniciativas de oportunidades que possam dar mais segurança e sustentabilidade ao trabalho que já realizam”, destaca Luiza Serpa, fundadora do Instituto Phi.

Mais sobre o Periferias Fortes – Norte

O BNDES Periferias Fortes – Norte investirá R$ 17,5 milhões no fortalecimento institucional de até 82 Organizações Sociais de Periferia (OSPs) de pequeno e médio porte que atuam em favelas, ocupações, comunidades e outros territórios urbanos da Região Norte e do Maranhão.

Os selecionados participarão de uma jornada de desenvolvimento institucional com duração de 33 meses, que inclui formação imersiva, mentorias, capacitações em gestão, comunicação e captação de recursos, acompanhamento técnico e apoio à elaboração e implementação de seus Planos de Desenvolvimento Institucional.

As organizações de pequeno porte poderão acessar apoio de até R$ 100 mil, enquanto as de médio porte poderão receber até R$ 300 mil, conforme as regras do edital. O programa também prevê bolsas de incentivo para apoiar a participação das lideranças durante a jornada de formação e mentoria.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do programa: https://periferiasfortes.phi.org.br/.

Sobre o Instituto Phi

O Phi é uma organização não governamental fundada em 2014 com a missão de assessorar indivíduos, famílias, empresas e grupos diversos no planejamento estratégico de sua filantropia, contribuindo para a redução das desigualdades e a transformação social. Ao longo dos anos, o Phi se consolidou como um hub de inovação social, acumulando conhecimento sobre organizações de diversas causas e portes em todo o país. Saiba mais em: phi.org.br.

Sobre o Instituto Phomenta

O Instituto Phomenta nasceu em 2015 com o objetivo de apoiar e conectar ONGs, institutos, fundações e empresas para a transformação de territórios e causas, por meio da facilitação de espaços de conexão e colaboração, da condução de formações práticas em gestão para ONGs e da coordenação de programas de voluntariado. Em seus 10 anos de existência, o instituto já apoiou mais de 2.000 ONGs diretamente, desenvolveu mais de 100 projetos e conectou mais de 2.500 voluntários com organizações sociais. Saiba mais em: phomenta.com.br.

Sobre o BNDES

Para promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental brasileiro, o BNDES atua em todo território nacional por meio de crédito, participação em empresas, prestação de garantias e concessão de recursos não reembolsáveis a projetos ambientais, sociais, culturais e tecnológicos, além de produção de conhecimento. Saiba mais.