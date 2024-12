Projeto de PPP do Hospital da Mulher e Maternidade Estadual do Tocantins é premiado no Infra Women Brazil 2024 em São Paulo

por Redação

Na tarde desta terça-feira (3), em São Paulo, o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital da Mulher e Maternidade Estadual do Tocantins conquistou o primeiro lugar na categoria “Infra Para Elas”, destinada a reconhecer projetos e políticas públicas voltadas para mulheres, na estreia do prêmio Infra Women Brazil 2024. A cerimônia de premiação, realizada na Arena B3, aconteceu durante o Fórum Infra Women 2024, um dos principais eventos do setor de infraestrutura do país.

Representando o Governo do Tocantins, participaram do evento o titular da Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI/TO), secretário Thomas Jefferson, e a superintendente da pasta, Eliane Grossmann. A premiação celebra projetos que promovam soluções inovadoras e inclusivas para o setor de infraestrutura, tendo a diversidade, inclusão e conexão como pilares fundamentais.

A PPP do Hospital da Mulher e Maternidade Estadual do Tocantins é uma iniciativa do Governo do Tocantins, coordenada pela Secretaria de Parcerias e Investimentos, e representa um potencial transformador na assistência à saúde feminina. O projeto, que será executado em parceria com a iniciativa privada com previsão de início das obras para o primeiro semestre de 2025, se destaca pelo compromisso com a inovação e a excelência no cuidado integral às mulheres tocantinenses, fortalecendo os serviços de ginecologia, obstetrícia e neonatologia, e promovendo um modelo de atendimento humanizado e de alta qualidade.

Após receber o prêmio representando o Governo do Tocantins, o secretário Thomas Jefferson destacou a importância do reconhecimento e mencionou a dedicação do governador Wanderlei Barbosa: “Este prêmio é um marco para o Tocantins e para a saúde pública feminina. Sob a liderança do governador Wanderlei Barbosa, estamos comprometidos em unir infraestrutura de ponta a um modelo de atendimento humanizado, garantindo que as mulheres tocantinenses recebam o cuidado e o respeito que merecem.”

Compromisso com a Saúde Feminina e Inovação

Entre os principais destaques da nova unidade hospitalar, que substituirá o atual Hospital e Maternidade Dona Regina em Palmas, está a ampliação e modernização do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (SAVIS), que passará a oferecer suporte psicológico e social em um ambiente especializado, seguro e acolhedor. Além disso, a instalação de banheiras para partos na água representa um importante avanço no parto humanizado, proporcionando maior conforto e reforçando o protagonismo das mulheres.

A criação de uma UTI Ginecológica-Obstétrica também representa uma grande conquista para a rede estadual de saúde, oferecendo suporte para casos de alta complexidade. O projeto inclui ainda as Casas Gestante, Bebê e Puérpera, instaladas ao lado do hospital para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para mães e bebês.

A nova unidade hospitalar terá 25 m² e ampliará a capacidade de atendimento em mais de 60%, contando com instalações e equipamentos de última geração, incluindo um heliponto. Quando concluída, a parceria público-privada deve entregar ao Tocantins uma das principais unidades hospitalares especializadas na assistência ao público feminino e neonatal do Norte do País.

Reconhecimento Nacional

A premiação no Infra Women Brazil 2024 consolida a PPP do Hospital e Maternidade Estadual do Tocantins como uma referência em infraestrutura voltada ao bem-estar e à saúde feminina, destacando o Estado como pioneiro em soluções inovadoras e humanizadas.

A superintendente da SPI, Eliane Grossmann, ressaltou a importância desse reconhecimento: “O Governo do Tocantins tem um compromisso firme com a dignidade e o cuidado integral das mulheres. Estamos construindo mais do que um hospital, estamos criando um espaço que acolhe, respeita e transforma vidas.”

Essa conquista não apenas eleva a qualidade dos serviços de saúde no Tocantins, mas também serve como inspiração para outras regiões investirem em projetos que combinem tecnologia, acolhimento e inclusão. O Fórum Infra Women Brasil 2024 destacou a importância de um setor de infraestrutura que seja diverso, inclusivo e comprometido com a sustentabilidade.