Projeto Pão da Noite – Alimentando Vidas, idealizado pelo deputado Eduardo do Dertins, realiza cadastro para cursos profissionalizantes em Gurupi

Por Redação

Nesta terça feira dia 01 de abril, a Associação Roda Viva, do Deputado Eduardo do Dertins e a presidente da Associação dos Moradores do Setor Leste, Rubiane Costa de Souza promoveram a Ação do Projeto Pão da Noite – Alimentando Vidas, durante a referida ação foi feita uma oração, conversa com os moradores, pesquisa de demanda para oferta de curso profissionalizante e encerrado com uma janta.

Para o Deputado Eduardo do Dertins é importante ofertar cursos profissionalizantes com carga horaria menor, para que o cidadão possa empreender , ter uma renda extra, assim que é o nosso trabalho fazendo o bem a todo cidadão tocantinense, proporcionado oportunidade de crescimento profissional e pessoal.

A presidente do Setor Leste , Rubiane Costa agradeceu a oportunidade do seu setor esta recebendo uma ação tão grandiosa como essa, afirmado que o mais importante é saber que o Deputado Eduardo do Dertins tem trazido a comunidade benefícios que vão mudar a vida das pessoas.

Projeto Pão da Noite – Alimentando Vidas da Associação Roda Viva, acontecerá no setor Leste duas vezes por mês nos dias de terça feiras, tendendo mais de 100 famílias cadastradas,