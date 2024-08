Projeto ‘Touquinha do Bebê’ humaniza primeiros momentos de vida no Hospital Regional de Gurupi

Por Redação

O Hospital Regional de Gurupi (HRG), deu início ao projeto “Touquinha do bebê : aconchego e amor”, que ilumina os primeiros dias de vida de recém-nascidos com gestos de cuidado e amor.

A ação em um projeto onde os bebês que nascem na maternidade do HRG, são entregues aos braços dos pais com um novo acessório, uma touquinha personalizada, ideal para manter a temperatura do corpo nos primeiros momentos de vida do recém-nascido.

A iniciativa é uma parceira da direção, equipe de humanização e Rede Cegonha.

”Essas touquinhas serão doadas para todos os bebês recém -nascidos na unidade, que receberão o acessório logo após o nascimento.

Segundo a Coordenadora da Rede Cegonha do HRG, Thays Mota, o uso da touca é recomendado devido ao alto nível de sensibilidade da pele do neném e, por isso, seu uso é indispensável nos primeiros meses de vida”, informou a direção do hospital.

Para os idealizadores do projeto o item, que além de trazer conforto e deixar o bebê aquecido, também é um presente para os pais guardarem como recordação de um momento tão único e especial que é o nascimento de um filho.

Para o Diretor do HRG, Fernando Mota, esse projeto reflete a verdadeira essência do cuidar, que vai além dos procedimentos médicos e abraça a humanização do atendimento.

A ação não apenas traz conforto físico aos bebês, mas também deixa uma marca de afeto nos corações das mães que passam por esse momento especial aqui na unidade”, frisou o diretor.