Provável mudança do traçado da FIOL de Figueirópolis tem a Rumo Logística no meio do caminho, pontua o prefeito Fontoura

Por Wesley Silas

Em entrevista ao Portal Atitude, o prefeito de Figueirópolis, José Fontoura Primo, abordou as incertezas que cercam a possível alteração do traçado da Ferrovia Integração Leste-Oeste (FIOL), que pode ser deslocado para Mara Rosa, Goiás. O assunto ganhou destaque após a gestão da Rumo Logística, concessionária responsável pelo trecho sul da ferrovia Norte-Sul, influenciar a concessão dos projetos ferroviários, entre eles a FIOL e a Ferrovia Integração Centro-Oeste (FICO). O prefeito fez suas declarações após uma reunião com o governador Wanderlei Barbosa, com o senador e vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, deputado federal, Alexandre Guimarães e o ministro dos Transportes, Renan Filho, em Brasília, para discutir a continuidade da ferrovia em território tocantinense, que originalmente previa passagem por Figueirópolis.

“Estivemos em uma reunião esclarecedora, mas ainda não há definições concretas. O estudo sobre a mudança do traçado foi elaborado pela iniciativa privada, pois o Governo Federal não investirá recursos públicos na obra. Essa abordagem é conveniente para as empresas envolvidas, uma vez que a Rumo Logística adquiriu a concessão do trecho entre Gurupi e Alvorada e que prossegue até Goiás”, afirmou Fontoura.

A Rumo Logística, integrante do Grupo Cosan, é administrada pelo empresário Rubens Ometto Silveira Mello. O prefeito alertou que a concessionária deverá viabilizar a passagem de produtos, como o minério proveniente da Bahia, que dependerá de autorização para acessar a ferrovia Norte-Sul.

Recentemente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou a realização de uma Audiência Pública para discutir as concessões da FICO e FIOL. O objetivo é divulgar o projeto e coletar sugestões e contribuições que aprimorem os estudos de viabilidade e as minutas de edital e contrato.

“Embora ainda não tenhamos definições finais e o processo de licitação tenha sido iniciado, a audiência pública representa uma oportunidade para que a história do projeto possa ser alterada, e muitas coisas ainda podem acontecer”, acrescentou o prefeito.

Audiência Pública

O novo projeto abrange o “Corredor de Integração Oeste-Leste”, que conectará a Bahia, Tocantins, Goiás e Mato Grosso. Os estudos foram realizados em parceria com a Infra S.A. e a International Finance Corporation (IFC), sendo enviados ao Ministério dos Transportes para análise.

As contribuições para o projeto poderão ser enviadas entre 7 de fevereiro e 24 de março de 2025. Informações completas sobre a audiência estarão disponíveis no site da ANTT a partir de 31 de janeiro de 2025.

Dúvidas e solicitações de esclarecimentos podem ser enviadas para o e-mail [email protected].