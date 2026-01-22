PSD articula bastidores e amplia frente eleitoral no Tocantins com filiações de Carlesse, Larissa Rosenda e César Halum

O PSD liderado no Tocantins pelo vice-governador e pré-candidato ao governo e pelo senador Irajá Abreu que busca sua reeleição ao Senado, intensificou sua movimentação eleitoral no Tocantins com a filiação do ex-governador Mauro Carlesse, que recuou sua candidatura ao governo para se candidatar a deputado federal; da ex-secretária de Estado e ex-vice-presidente da OAB Tocantins, Larissa Rosenda, e do ex-secretário de Agricultura, ex-deputado federal e ex-prefeito de Araguaína, César Halum.

Por Wesley Silas

As adesões foram oficializadas nesta quinta-feira, 22, em São Paulo, em reunião com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, e com o presidente estadual da sigla e vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira. O encontro reafirmou a estratégia do PSD de estruturar uma chapa competitiva para a Câmara Federal, Assembleia Legislativa e para o bloco majoritário nas eleições de 2026.

Reorganização da base e foco em 2026

Nos bastidores, a leitura é de que o PSD busca consolidar um palanque robusto em torno do nome de Laurez Moreira, que trabalha para se viabilizar como opção ao governo do Estado. A entrada de Carlesse e Halum, ambos com histórico de protagonismo na política tocantinense, sinaliza tentativa de recompor forças e ampliar o alcance eleitoral da sigla em diferentes regiões.

Laurez destacou que o movimento faz parte de uma reorganização interna voltada à formação de uma nominata estruturada, tanto na esfera proporcional quanto na majoritária. A expectativa é de que o partido chegue a 2026 com quadro mais definido de pré-candidaturas e alianças.

Larissa Rosenda mira espaço e discurso na pauta feminina

Larissa Rosenda colocou publicamente seu nome à disposição para o debate eleitoral, com foco na defesa dos direitos das mulheres e na ampliação da presença feminina na política.

Ela ressaltou que a baixa representatividade das mulheres nos espaços de decisão continua sendo um ponto sensível no Tocantins e que pretende pautar essa agenda dentro do PSD e no processo eleitoral que se aproxima. Para Larissa, a inclusão de mais mulheres na política tem impacto direto na formulação de políticas públicas e na qualidade das decisões do poder público.

Halum se reposiciona e assume pré-candidatura a deputado federal

César Halum aproveitou o ato de filiação para anunciar sua pré-candidatura a deputado federal pelo PSD. Com trajetória que inclui mandatos como vereador, prefeito, deputado estadual e deputado federal, ele retorna ao partido com o discurso de reencontro político e alinhamento ao projeto conduzido por Laurez Moreira.

Segundo Halum, a opção pelo PSD passa tanto pela ligação histórica com a sigla quanto pela estratégia de compor uma chapa competitiva à Câmara dos Deputados, em sintonia com a direção estadual e nacional do partido.

Carlesse recua do governo e mira Câmara Federal

A filiação de Mauro Carlesse também tem peso nos cálculos eleitorais do PSD. Ex-governador, ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-deputado estadual, ele confirmou que abre mão de eventual candidatura ao governo para apoiar o projeto encabeçado por Laurez Moreira, colocando-se à disposição para disputar uma vaga na Câmara Federal.

Carlesse enfatizou a necessidade de alinhamento interno e de formação de um bloco unido em torno de uma candidatura ao governo considerada, pelo grupo, mais competitiva neste momento. A leitura nos bastidores é de que o gesto busca reduzir fragmentações no campo governista e concentrar forças em uma única candidatura articulada pelo PSD.

Com essas movimentações, o PSD reposiciona seu papel no xadrez político do Tocantins, reforçando a chapa proporcional e testando a capacidade de costurar um palanque majoritário em torno de Laurez Moreira, num cenário em que alianças, recuos e reacomodações tendem a se intensificar até 2026.