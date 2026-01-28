PSD nacional reposiciona o tabuleiro e expõe dilemas da base de Laurez no Tocantins para 2026

Por Wesley Silas

A filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD, após deixar o União Brasil – sigla comandada no Tocantins pela senadora e pré-candidata ao governo Dorinha Seabra – repercutiu diretamente nos bastidores políticos tocantinenses. No grupo do vice-governador e presidente estadual do PSD, Laurez Moreira, o movimento foi lido como um reforço ao projeto de consolidar o partido como uma alternativa do chamado “Centrão” no Estado e no cenário nacional de 2026.

Ao mesmo tempo, a aproximação de Laurez com setores que defendem a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Tocantins tem gerado criticas, sobretudo entre apoiadores de perfil mais conservador. A discussão ganhou espaço nas redes sociais e em grupos políticos alinhados ao vice-governador, expondo a dificuldade de compatibilizar, no mesmo palanque, aliados lulistas e quadros simpáticos à direita.

Entre os aliados ligados ao PT, o nome do ex-deputado Paulo Mourão ocupa posição central. Ele foi anunciado para a presidência da Minerarins e para a Secretaria de Desenvolvimento Estratégico durante o período em que Laurez assumiu interinamente o governo do Estado, em articulação conduzida pelo presidente estadual do PT, Nile William. A mesma lógica vale para a vereadora Thamires, do coletivo Somos, indicada para a Secretaria de Igualdade Racial, e para o ex-senador Donizeti Nogueira, apontado para a Representação do Estado em Brasília. Essas movimentações consolidaram, ao menos naquele momento, uma ponte entre o grupo de Laurez e o PT, hoje principal fiador da reeleição de Lula.

PSB se reestrutura e se aproxima do grupo de Irajá e Laurez

Outro ator importante nesse rearranjo é o PSB, partido que integra a base de Lula em nível nacional e que, segundo suas lideranças, pretende repetir a chapa com Geraldo Alckmin em 2026 (conforme já ventilado em entrevistas de dirigentes socialistas em veículos como *Valor Econômico* e *Folha de S.Paulo*). No Tocantins, o PSB passou recentemente por mudanças de comando que reduziram o protagonismo do ex-prefeito Carlos Amastha e aproximaram a sigla do senador Irajá (PSD).

A filiação do superintendente de Agricultura e Pecuária, Roberto César Ferreira de Oliveira, o Cesinha, ao PSB, resultado de articulação do senador Irajá, reforça o alinhamento entre as duas siglas. A reorganização socialista tende a fortalecer a construção de uma frente ampla em torno da pré-candidatura de Laurez Moreira ao governo do Estado, que hoje já conta com o PSD, o PDT e mira o apoio formal do PT.

PSD nacional e os três presidenciáveis

Com a chegada de Caiado, o PSD, comandado nacionalmente por Gilberto Kassab, passou a abrigar ao menos três nomes colocados como potenciais pré-candidatos à Presidência da República em 2026: além do próprio governador de Goiás, também os governadores Ratinho Jr. (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) têm sido citados como opções internas da sigla, conforme registram análises políticas em veículos como Poder360; O Globo e Estadão.

Esse quadro reforça a estratégia do PSD de manter protagonismo no tabuleiro nacional, preservando margem de negociação com diferentes campos ideológicos. Desde 2022, o partido já tem atuado como uma espécie de “pivô” do centro político, compondo com governos estaduais de perfis diversos e mantendo diálogo tanto com o Palácio do Planalto quanto com governadores alinhados à direita.

O dilema do PSD no Tocantins: alinhamento com quem?

No Tocantins, a posição do PSD sob comando de Laurez Moreira e do senador Irajá tende a reproduzir, em escala local, esse dilema nacional. Assim como Kassab trabalha para preservar o partido como peça-chave na formação de uma candidatura de centro competitiva à Presidência – seja com um quadro próprio, seja como aliado preferencial de uma coalizão ampla – Laurez precisa acomodar interesses diferentes em sua base.

A comparação feita pelo presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, em entrevista à jornalista Beatriz Manfredini, de que a filiação de Caiado colocaria o governador goiano em um “beco sem saída” diante da existência de outros nomes fortes no PSD nacional, encontra paralelo na situação tocantinense. Aqui, o partido também corre o risco de entrar em um cenário de fragmentação, caso não consiga articular um eixo claro entre o campo lulista e o eleitorado de centro-direita.

Nesse contexto, Paulo Mourão ganha relevância ao ser trabalhado pelo PT para uma pré-candidatura ao Senado, conforme já antecipado pelo presidente estadual petista, Nile William, em coletiva de imprensa em dezembro de 2025. Uma eventual composição PSD–PT–PSB em torno de Laurez ao governo, com Mourão mirando o Senado, seria uma tentativa de organizar esse tabuleiro, mas ainda enfrenta resistências de segmentos que preferem um alinhamento mais explícito com candidaturas de centro-direita em 2026.

Kassab e o papel do “centro” nas eleições de 2026

No cenário nacional, o PSD consolidou-se como uma das principais siglas do chamado “centrão ampliado”, embora Kassab evite o rótulo tradicional do bloco. Estudos de institutos como o Cebrap, o FGV CEM e análises publicadas em NEXO, BBC Brasil e Folha de S.Paulo apontam que partidos de centro e centro-direita com alta capilaridade municipal – caso do PSD – têm sido decisivos na formação de maiorias no Congresso e na composição de coalizões presidenciais desde 2010.

A aposta de Kassab consiste em explorar um eleitorado menos identificado com pautas ideológicas rígidas de esquerda ou direita, mas sensível a discursos de gestão, estabilidade e pragmatismo. Esse perfil de atuação permite que o PSD mantenha trânsito com governos como o de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, ao mesmo tempo em que participa da base de sustentação de Lula em Brasília em votações-chave, segundo levantamentos de casas como o Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB) e o Radar do Congresso (Congresso em Foco).

Essa estratégia influencia diretamente o desenho das alianças nos estados. No Tocantins, o desafio de Laurez e Irajá será definir se o PSD tenderá a um alinhamento mais consistente com o campo lulista, via PT e PSB, ou se buscará um equilíbrio que preserve pontes com a direita local, onde ainda há forte presença de eleitores simpáticos ao bolsonarismo.

Como ocorre no plano nacional, o movimento do PSD tocantinense pode ser determinante para a formação de palanques competitivos nas eleições de 2026, tanto para o governo estadual quanto para a Presidência da República.