“Que tenhamos sabedoria e humildade para servir ao povo”, diz Amélio Cayres, reeleito presidente da Aleto

Por Redação

Ao ser reeleito como presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) para o 2º biênio da 10ª Legislatura, com 22 votos, Amélio Cayres (Republicanos) agradeceu pela confiança e frisou a gestão compartilhada com todos os parlamentares para continuar desempenhando um bom trabalho à frente do Poder Legislativo Estadual.

“Agradeço pela presença de todos e, principalmente, a cada colega que nos confiou mais essa missão de continuar presidindo a Aleto, embora não me diferencie nenhum minuto de cada um dos senhores. Todos podem ter certeza que não terão só um presidente, mas um parceiro para desenvolvermos as ações da Assembleia”, afirmou, no discurso diante da tribuna.

O chefe do Legislativo também pontuou os principais trabalhos desenvolvidos neste um ano e quatro meses à frente da Presidência. “Esta gestão compartilhada que nos proporcionou fazer, após 18 anos, o concurso público da Assembleia Legislativa, que está com o resultado preliminar já publicado. Para dar a oportunidade a todos os tocantinenses, também fizemos, junto da Escola do Legislativo, o cursinho preparatório para concursos e Enem em todas as regiões do Estado. Nós já licitamos e contratamos a empresa para obra de ampliação da Aleto, além de termos realizado melhorias nos gabinetes, novos equipamentos e mobília para as áreas administrativas, levando mais conforto aos servidores”, destacou.

“Também buscamos resguardar os direitos destes servidores, com o pagamento de todas as progressões atrasadas e revisão da data-base; além da criação de novas frentes parlamentares para discutir os temas de interesse social; alcance de 4.900 alunos matriculados em 15 cursos da Escola do Legislativo e a expansão da TV Assembleia para Arapoema, Araguatins, Couto Magalhães, Nazaré e Tocantinópolis”, complementou Amélio.

Ao final da fala, o parlamentar fez um agradecimento especial aos servidores, autoridades e aos deputados eleitos. “Quero cumprimentar todos os servidores, agradecer pelo trabalho e colaboração porque sem vocês não conseguiríamos estar onde estamos. Agradeço também aos prefeitos e amigos que vieram de longe prestigiar esta eleição. Aos meus colegas que comporão esta Mesa Diretora conosco, peço que Deus possa nos abençoar, que tenhamos sabedoria e humildade para servir ao povo, que esta Casa seja ressonância das leis e que possa valorizar cada vez mais os servidores e cidadãos tocantinenses”, frisou o presidente reeleito.

Nova Mesa Diretora

Com a inscrição de chapa única, a Mesa Diretora que conduzirá os trabalhos no biênio 2025/2026 tem como presidente e 1º secretário reeleitos, os deputados Amélio Cayres e Vilmar Oliveira, respectivamente. A 1ª e 2ª vice-presidência ficam a cargo de Léo Barbosa e Vanda Monteiro. Já os demais secretários eleitos foram os deputados Moisemar Marinho (2º secretário), Luciano Oliveira (3º secretário) e Jair Farias (4º secretário). A posse ocorrerá em 1º de fevereiro de 2025. —- Créditos da imagem: Silvio Santos/Dicom Aleto