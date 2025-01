Reafirmando independência, dirigentes da OABTO tomam posse administrativa

Por Redação

Nesta sexta-feira, 3, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OABTO), em Palmas, foi realizada a cerimônia de posse administrativa da nova gestão da entidade e da Caixa de Assistência dos Advogados do Tocantins (CAATO) para o triênio 2025/2027. Também foram empossados os novos conselheiros estaduais e presidentes de subseções.

O evento reuniu advogados, autoridades, familiares e representantes da sociedade civil para prestigiar o início do novo ciclo administrativo. A posse marca o compromisso da nova gestão em fortalecer a advocacia no Tocantins e ampliar o diálogo com a sociedade.

Compromisso com a advocacia e a sociedade

Durante a cerimônia, o presidente empossado da OABTO, Gedeon Pitaluga, destacou a importância da união da classe advocatícia no próximo triênio e reafirmou o compromisso com a defesa das prerrogativas profissionais e o aprimoramento da justiça.

“A Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins tem a bandeira de independência e de defesa da advocacia e do jurisdicionado tocantinense”, pontuou o presidente Gedeon Pitaluga.

A vice-presidente da instituição, Larissa Rosenda, ressaltou o trabalho que irá desempenhar em prol da advocacia tocantinense. “Assumo com o compromisso de defender a advocacia e as nossas prerrogativas, em especial da mulher advogada”, pontuou a vice-presidente.

Posse dos presidentes de subseções

Além da posse da diretoria estadual, a cerimônia foi marcada pela formalização da gestão de presidentes das subseções da OAB em diversas cidades do Tocantins, como Alvorada, Miracema, Guarai, Taguatinga, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Gurupi e Paraíso do Tocantins.

CAATO reforça apoio aos advogados

A nova diretoria da CAATO também tomou posse durante o evento. A Caixa de Assistência, responsável por oferecer suporte social e benefícios à classe advocatícia, reafirmou o compromisso com a saúde, bem-estar e segurança dos profissionais.

O presidente da CAATO empossado, Taumaturgo Rufino, ressaltou que a instituição continuará buscando inovações e melhorias para atender as necessidades dos advogados e advogadas tocantinenses.