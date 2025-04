Fortes honra o compromisso com comunidade e tem emenda paga de R$ 300 mil para rampa em Peixe

Recurso destinado pelo deputado assegura estrutura para embarque e desembarque no Rio Tocantins e visa beneficiar trabalhadores ribeirinhos, além de impulsionar o turismo na região.

por Redação

Às margens do Rio Tocantins, a rotina dos barqueiros é marcada por desafios diários. Sem uma estrutura adequada para embarque e desembarque, eles se arriscam para carregar e descarregar suas canoas, de onde tiram o sustento de suas famílias. O deputado estadual Eduardo Fortes visitou o local no início de fevereiro e se comprometeu a mudar esse realidade. Ele destinou R$ 300 mil em emenda parlamentar para a construção do acesso.

A transferência do recurso foi concluída nesta semana e o parlamentar comemorou a conquista. “Os barqueiros de Peixe esperaram muito tempo por essa rampa, e agora esse sonho começa a se tornar realidade. Esse recurso vem para garantir melhores condições de trabalho para essas famílias. Quero agradecer ao Governo do Estado pela agilidade na liberação do recurso. O compromisso com Peixe está sendo honrado, e em breve veremos essa obra concluída com fé em Deus”, afirmou o deputado.

Além de melhorias na infraestrutura, a obra traz segurança, dignidade e respeito para os trabalhadores que há anos reivindicam esse direito. Fortes também destacou o impacto direto no potencial turístico da região, que se destaca pelas praias do Rio Tocantins, destino popular entre os turistas. “O novo acesso vai facilitar o transporte de visitantes e fortalecer o turismo aqui na cidade, o que resulta em um benefício duplo para a economia de Peixe”, concluiu o deputado.