Republicanos comemora aprovação de 83% do governo Wanderlei Barbosa apontada em pesquisa Quaest

Por Redação

A gestão do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) alcançou 83% de aprovação entre os eleitores do Tocantins, segundo dados do levantamento Quaest/TV Anhanguera divulgados nesta terça-feira, 25. O índice repercutiu no diretório estadual do Republicanos, partido presidido pelo gestor, que celebrou o desempenho administrativo e a sustentação política indicados pelos dados. Em pronunciamento oficial, o governador atribuiu o resultado à execução do plano de obras e ao fortalecimento da infraestrutura nos municípios tocantinenses.

Metodologia e amostragem do levantamento

A pesquisa de opinião pública ouviu 804 eleitores com idade a partir de 16 anos, entre os dias 21 e 24 de agosto. O levantamento estatístico apresenta margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Contratada pela TV Anhanguera, a amostragem está devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-02161/2026.

Desempenho administrativo e diretrizes partidárias

Ao avaliar os números recebidos, Barbosa declarou que o índice de aprovação amplia as exigências institucionais do Poder Executivo para o encerramento do mandato. Na condição de dirigente do Republicanos, o governador reforçou que as diretrizes do governo estadual permanecerão centradas na entrega de obras públicas e no aporte direto de investimentos aos municípios.

Cenário político e desdobramentos institucionais

O patamar de aprovação registrado pela pesquisa consolida a estabilidade política do Executivo estadual e fortalece o alinhamento de Wanderlei Barbosa com as bases partidárias e lideranças locais. Sob a ótica administrativa, a manutenção de elevados índices de avaliação popular tende a facilitar a tramitação de projetos prioritários junto ao Poder Legislativo. Do ponto de vista eleitoral e social, a adesão da maioria do eleitorado valida as atuais escolhas orçamentárias e cria um ambiente favorável para o grupo governista na construção do próximo ciclo político no estado.