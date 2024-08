Resolução do União Brasil impede Marsuleide Neres de ser vice do prefeito Cezinha; só poderá compor com o Republicanos

Dois dias após o nome da vereadora Marsuleide Neres Gama Noia (UB) ser anunciado como vice do prefeito Cezinha, a presidente do União Brasil publicou uma resolução que permite ao partido participar da disputa apenas com chapa pura ou coligado com o Republicanos. Dessa forma, Cezinha, que irá disputar a eleição com Patiu (Republicanos) e Dr. Nilo Roberto (PP), terá que procurar outro vice.

Por Wesley Silas

A resolução, publicada pela presidente do União Brasil, professora Dorinha, disciplina a orientação às candidaturas majoritárias e respectivas coligações no município de Peixe-TO, nas eleições de 2024.

O parágrafo único do Artigo 1º determina que: “Fica vedada coligação com outros partidos que não façam parte da base de apoio do candidato do Partido Republicanos.”

Além disso, determina que a “Comissão Executiva Estadual do União Brasil poderá, a qualquer tempo, intervir e/ou promover a dissolução da Comissão Provisória, podendo ainda revogar resoluções, cancelar candidaturas e anular convenções municipais que contrariem as diretrizes estabelecidas.”

Confira a resolução: