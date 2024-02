Rumores Eleitorais: Vice-Governador Laurez Moreira alega desconhecimento da declaração atribuída a ele sobre apoio a candidato a prefeito de Gurupi

Por Wesley Silas

O vice-governador, Laurez Moreira (PDT) contestou, por telefone, a autenticidade de um anúncio veiculado no site Diário Tocantinense e repercutido no Portal Atitude sobre seu apoio a um candidato a prefeito de Gurupi. Moreira afirmou categoricamente: “Nunca fiz essa declaração”. Além disso, ele ampliou suas negativas, destacando que nem mesmo o governador Wanderlei Barbosa se pronunciou sobre o apoio em Gurupi.

Conforme o site o vice-governador teria dito: “Estamos diante de uma tomada de decisão do nosso grupo, tem tudo para ser eleito. Não vou anunciar agora, porém em breve anunciaremos e contamos já com o apoio de Wanderlei Barbosa”.

Divergindo da narrativa do Diário Tocantinense, o vice-governador se posiciona com firmeza, assegurando que tanto ele quanto o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) guardarão o anúncio de apoio ao candidato(a) à Prefeitura de Gurupi para as vésperas ou durante as convenções partidárias.