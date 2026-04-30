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quinta-feira, 30 abril

Política

Tetin reforça articulação por Cariri com bancada federal durante Marcha em Brasília

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Da Redação

O prefeito de Cariri do Tocantins, Tetin, acompanhado por uma comitiva de nove vereadores, participou ao longo desta semana da 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. Durante o evento, promovido pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), o gestor consolidou diálogos estratégicos com os senadores Eduardo Gomes e Professora Dorinha, além do deputado federal Carlos Gaguim, visando a atração de recursos e projetos para o município.

União entre poderes e foco no Municipalismo

A participação de Cariri no encontro, que teve como tema central o protagonismo das câmaras e o fortalecimento das cidades, destacou-se pela harmonia institucional. A presença de todos os parlamentares municipais — Júnior Chaveiro (Presidente), Kauan Sande, Ricardo Barata, Michel Almeida, Paulinho do Arivan, Galego da Patrola, Vanusa Luciano, Joaquim Mineiro e Marcelinho — ao lado do Executivo, sinaliza uma governabilidade sólida e focada no desenvolvimento local.

Cariri em Brasília! O prefeito Tetin e vereadores de Cariri do Tocantins marcam presença na 25ª Marcha da UVB. O gestor aproveita a trajetória consolidada no Legislativo para fortalecer o municipalismo e articular melhorias para a cidade na capital federal

Para Tetin, que carrega a experiência de ter sido o vereador mais votado da história da cidade e presidente do Legislativo, o retorno à capital federal reforça seu compromisso com a gestão técnica. “A Marcha é um espaço fundamental para buscarmos conhecimento e garantir avanços concretos. Estar aqui com nossos vereadores e contar com o apoio de nomes como Eduardo Gomes e Professora Dorinha é essencial para construirmos novos caminhos para Cariri”, afirmou o prefeito.

O presidente da Câmara, Júnior Chaveiro, também ressaltou a relevância do encontro e o momento de alinhamento institucional vivido pelo município.

O prefeito Tetin e os vereadores de Cariri do Tocantins demonstram que o diálogo é a base do progresso. Durante a 25ª Marcha da UVB em Brasília, a comitiva unida reforçou o compromisso com o municipalismo e a busca por recursos federais. A presença de 100% da base legislativa ao lado do prefeito não é apenas um gesto simbólico, mas a prova de uma gestão técnica e integrada, onde Executivo e Câmara caminham juntos para acelerar o desenvolvimento do município. Quando os Poderes se respeitam e colaboram, quem ganha é a população de Cariri

“É um momento de aprendizado e fortalecimento do nosso trabalho. Voltamos ainda mais preparados para atuar com responsabilidade e compromisso com a nossa população. Essa parceria com o Executivo demonstra maturidade política e quem ganha com isso é toda a comunidade”, destacou.

 A importância do alinhamento federal

A presença de Tetin ao lado de figuras de peso no Congresso Nacional não é apenas protocolar. Em um cenário onde o Pacto Federativo impõe desafios financeiros aos pequenos municípios, o alinhamento direto com a bancada federal é a via mais rápida para a viabilização de emendas e convênios. Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), eventos como a Marcha são cruciais para que gestores locais pressionem por uma distribuição de receitas mais equânime, garantindo que o “Brasil que começa no município” receba o investimento necessário para áreas básicas como saúde e infraestrutura.

A união da base legislativa em Cariri, somada ao respaldo de senadores e deputados, coloca o município em uma posição privilegiada de negociação, facilitando a execução de políticas públicas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

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