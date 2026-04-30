Tetin reforça articulação por Cariri com bancada federal durante Marcha em Brasília

O prefeito de Cariri do Tocantins, Tetin, acompanhado por uma comitiva de nove vereadores, participou ao longo desta semana da 25ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. Durante o evento, promovido pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), o gestor consolidou diálogos estratégicos com os senadores Eduardo Gomes e Professora Dorinha, além do deputado federal Carlos Gaguim, visando a atração de recursos e projetos para o município.

A participação de Cariri no encontro, que teve como tema central o protagonismo das câmaras e o fortalecimento das cidades, destacou-se pela harmonia institucional. A presença de todos os parlamentares municipais — Júnior Chaveiro (Presidente), Kauan Sande, Ricardo Barata, Michel Almeida, Paulinho do Arivan, Galego da Patrola, Vanusa Luciano, Joaquim Mineiro e Marcelinho — ao lado do Executivo, sinaliza uma governabilidade sólida e focada no desenvolvimento local.

Para Tetin, que carrega a experiência de ter sido o vereador mais votado da história da cidade e presidente do Legislativo, o retorno à capital federal reforça seu compromisso com a gestão técnica. “A Marcha é um espaço fundamental para buscarmos conhecimento e garantir avanços concretos. Estar aqui com nossos vereadores e contar com o apoio de nomes como Eduardo Gomes e Professora Dorinha é essencial para construirmos novos caminhos para Cariri”, afirmou o prefeito.

O presidente da Câmara, Júnior Chaveiro, também ressaltou a relevância do encontro e o momento de alinhamento institucional vivido pelo município.

“É um momento de aprendizado e fortalecimento do nosso trabalho. Voltamos ainda mais preparados para atuar com responsabilidade e compromisso com a nossa população. Essa parceria com o Executivo demonstra maturidade política e quem ganha com isso é toda a comunidade”, destacou.

A importância do alinhamento federal