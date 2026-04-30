Dorinha conquista base de Paraíso e demonstra poder de articulação na Marcha dos Vereadores em Brasília

A pré-candidatura da senadora Professora Dorinha (União) ao Governo do Tocantins criou situação de irreversibilidade em Paraíso do Tocantins. Em articulação direta em Brasília, a parlamentar selou o apoio de 12 dos 15 vereadores da cidade, além do vice-prefeito Ubiratan Carvalho (Bira) e do prefeito Celso Morais. O movimento não é apenas simbólico; representa o domínio sobre um dos colégios eleitorais mais estratégicos do Estado.

O apoio maciço em Paraíso reflete uma estratégia de “cerco” político fundamentada no municipalismo. Ao garantir quase a totalidade do Legislativo local, Dorinha anula espaços de crescimento para adversários em uma região que historicamente define eleições estaduais.

A fala do vereador Deley Oliveira, ao classificar a senadora como a “mãe do Fundeb”, resgata o capital técnico de Dorinha, mas o que realmente sustenta essa aliança é a capacidade de entrega de recursos. Para o leitor do Portal Atitude, fica claro que a política tocantinense atravessa um momento em que o preparo técnico — herança da passagem de Dorinha pela Secretaria de Educação — encontra-se com o pragmatismo das bases municipais, que buscam segurança institucional em quem já conhece os corredores do poder em Brasília.

A consolidação em Paraíso sinaliza que a pré-campanha da União Brasil está focada em estruturar “exércitos” locais. A unidade demonstrada pelo grupo de Celso Morais em torno de Dorinha coloca a senadora em uma posição de vantagem logística, transformando a liderança parlamentar em potencial de voto capilarizado.

A Marcha dos Municípios como palco de força para o Trio União-PL

Dorinha, Eduardo Gomes e Carlos Gaguim mobilizam centenas de legisladores e reafirmam aliança majoritária para 2026.

A XXVII Marcha dos Legislativos Municipais, realizada nesta semana em Brasília, serviu de termômetro para a sucessão estadual no Tocantins. A senadora Professora Dorinha (União) reuniu-se com centenas de vereadores tocantinenses, acompanhada pelo senador Eduardo Gomes (PL) e pelo deputado federal Carlos Gaguim (União). O encontro evidenciou a robustez da coligação que pretende governar o Estado e ocupar as cadeiras do Senado.

Análise crítica O evento em Brasília ultrapassa o caráter administrativo da Marcha. Trata-se de uma demonstração de unidade de um grupo que detém a “chave do cofre” das emendas parlamentares. A defesa enfática que Dorinha fez da atuação dos vereadores busca combater o desgaste da imagem do político municipalista, ao mesmo tempo em que cria um vínculo de lealdade com quem está na “ponta” do serviço público.

As declarações de vereadores de municípios como Paranã e Dianópolis mostram que a pauta da educação e a representatividade feminina são pilares que Dorinha pretende explorar. Eduardo Gomes, ao tratar Dorinha como “referência nacional”, sinaliza que a estratégia de marketing será elevar a estatura da candidata para além das fronteiras estaduais, posicionando-a como uma gestora capaz de interlocução direta com o Governo Federal, independentemente de ideologias.

A articulação liderada por Dorinha, Gomes e Gaguim mostra que a corrida pelo Palácio Araguaia será pautada pela ocupação de espaços. O encontro com centenas de parlamentares municipais não é apenas um evento de pré-campanha, mas um recado claro de que o grupo possui a maior rede de apoio capilarizada no interior do Tocantins, um trunfo difícil de ser batido sem uma coalizão de oposição igualmente robusta.

Resumindo