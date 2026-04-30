Eleições 2026: Laurez Moreira intensifica agenda no interior e reafirma pré-candidatura ao Governo

Da Redação

​O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, deu início a uma extensa agenda de viagens pelo estado nesta semana, sinalizando a manutenção de seu projeto político rumo ao Palácio Araguaia. Mesmo diante do recente distanciamento de alguns aliados e das movimentações de bastidores que alteraram o cenário de apoios, Moreira demonstra resiliência e mantém o foco na articulação direta com as bases municipais.

​Roteiro de articulação

​A estratégia do pré-candidato prioriza o contato direto com lideranças e a classe empresarial. O cronograma de visitas reflete uma tentativa de consolidar capilaridade em diferentes regiões:

​Quinta-feira (30/04): Reunião com lideranças em Pau D’Arco.

​Sexta-feira (01/05): Passagem pelos municípios de Arapoema, Bandeirantes, Colinas e Guaraí.

​Sábado (02/05): Compromissos em Pium.

​Domingo (03/05): Encontro com a base política em Gurupi, seu principal reduto eleitoral.

​Na última quarta-feira (29), Laurez já havia cumprido agenda em Rio dos Bois e Araguaína, onde se reuniu com o setor produtivo para tratar de pautas econômicas.

​Foco no Municipalismo

​Com o discurso pautado na experiência administrativa, o vice-governador reforça que o conhecimento geográfico e social dos 139 municípios é o diferencial de sua caminhada. Para analistas políticos, a manutenção da agenda “pé no chão” é uma resposta clara às dissidências: o pré-candidato busca mostrar que o projeto segue viável e fundamentado no diálogo com o eleitorado, independentemente das oscilações na cúpula partidária.

​“Acredito que política se faz com presença. Nenhuma decisão importante pode ser tomada de longe, sem conhecer a realidade de quem vive em cada cidade”, pontuou Moreira.

​Desafios e estratégia

​A atual fase da pré-campanha de Laurez Moreira é marcada pela tentativa de converter sua atuação como vice-governador em capital político próprio. Ao focar em demandas de infraestrutura, saúde e geração de emprego durante as visitas, ele busca estreitar laços com prefeitos e vereadores, peças-chave na construção de uma candidatura majoritária competitiva para 2026.