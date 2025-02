Saiba como aproveitar a folia e evitar riscos nas ruas e avenidas da Capital neste Carnaval

Agentes de Trânsito da Prefeitura de Palmas reforçam orientações para prevenir acidentes e garantir um período festivo mais seguro para todos

Por Redação



Com a proximidade do Carnaval, período festivo em todas as regiões do País, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Defesa Civil, reforça a importância da segurança no trânsito. Estatisticamente, durante os feriados, os índices de acidentes aumentam consideravelmente, tornando essencial a adoção de medidas preventivas.

O secretário-executivo de Mobilidade Urbana e Defesa Civil, Alexandre Guerreiro, destacou os principais cuidados para evitar acidentes durante a folia. “É essencial respeitar as normas de trânsito, não exceder a velocidade permitida, evitar ultrapassagens perigosas, não ingerir bebida alcoólica ao dirigir e sempre utilizar o cinto de segurança ou capacete. O básico funciona”, destacou. O gestor ainda destaca que a recomendação vale para todos: motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. “Com responsabilidade e respeito às leis, é possível aproveitar o Carnaval com segurança. O trânsito seguro é um compromisso coletivo.”

Confira as principais orientações: