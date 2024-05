Sargento Aragão é detido após confusão em bar da Capital

Por Redação

Na noite de segunda-feira (27), Sargento Manoel Aragão da Silva, também conhecido como Sargento Aragão, foi detido após se envolver em um tumulto em um bar e espetaria localizado na quadra 1.006 Sul (Arse 102), em Palmas. A confusão teve início quando Aragão, ex-deputado estadual, reclamou de ter recebido uma cerveja quente.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o Sargento Aragão foi preso:

O advogado de Aragão, Cícero Tenório, informou ao G1 que está à espera da audiência de custódia do seu cliente.

“Se ele não for liberado, seguirá para o Comando Geral, onde os procedimentos necessários serão adotados. Na realidade, ele foi agredido inicialmente por uma senhora, e a partir daí toda a confusão se desenrolou”, afirmou Tenório por telefone.

Pessoas presentes no local registraram o incidente em vídeo, compartilhado posteriormente nas redes sociais. As filmagens mostram o momento em que o policial discute acaloradamente com a proprietária do bar e faz um movimento como se fosse sacar uma arma da cintura. No vídeo, a mulher também aparece apontando um cabo de vassoura em direção ao policial durante a troca de ofensas.

De acordo com o boletim de ocorrência feito pelos policiais que chegaram ao local, eles foram acionados para intervir em uma briga de bar envolvendo um policial militar armado. Os relatos indicam que a discórdia começou após Aragão reclamar da temperatura da bebida e insultar o garçom responsável pelo atendimento. (Com informações do G1)