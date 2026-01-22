Deputado Eduardo Fortes anuncia novidades para conclusão da segunda etapa do Hospital Geral de Gurupi

Em reunião com o deputado Eduardo Fortes, secretário Carlos Felinto confirma finalização de projetos e retomada das obras para entrega de 200 leitos na região sul
Por Wesley Silas
Em audiência realizada com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, o deputado estadual Eduardo Fortes recebeu a confirmação de que a segunda etapa do empreendimento já foi licitada e que os recursos para o financiamento da obra estão assegurados pelo Governo do Tocantins.
A unidade hospitalar é considerada a principal demanda de saúde pública para a região sul do Estado. Segundo o deputado Eduardo Fortes, o acompanhamento do cronograma junto à Secretaria de Saúde tem sido semanal. “Sabemos que o Hospital Geral de Gurupi é uma prioridade. O governador Wanderlei Barbosa já manifestou a disposição de resolver este problema e entregar a estrutura à população”, destacou o parlamentar.
O secretário Carlos Felinto explicou que a gestão estadual trabalha agora na fase final dos projetos complementares para autorizar o início dos serviços. “Licitamos a segunda etapa e estamos concluindo os projetos. Com o financiamento garantido, daremos execução às obras o mais breve possível”, afirmou o secretário, ressaltando a determinação do Executivo em dar celeridade ao processo.
Comparativo Hospital Regional de Gurupi x Hospital Geral de Gurupi (projetado)
🏥 Hospital Regional de Gurupi (atual)
Capacidade total: ~80 leitos
UTI Adulta: 20 leitos
Centro Cirúrgico: 3 salas
Pronto-socorro: 1 unidade
Imagiologia: Raio-X, ultrassom básico
Laboratório: Análises clínicas básicas
Área construída: ~8.000 m²
Ano de inauguração: 2010
Atendimento mensal estimado: 15.000 pacientes
🏥 Hospital Geral de Gurupi (após conclusão da 2ª fase)
Capacidade total: 200 leitos
UTI Adulta: 30 leitos (↑ 200%)
UTI Pediátrica: 10 leitos
Centro Cirúrgico: 7 salas (↑ 133%)
Pronto-socorro: Ampliado com classificação de risco
Imagiologia: Tomografia, ressonância, mamografia
Laboratório: Análises complexas e patologia
Área construída: ~25.000 m² (↑ 212%)
Previsão de entrega: 2026-2027
Atendimento mensal projetado: 40.000 pacientes
População atendida diretamente: ~200.000 habitantes
Municípios beneficiados: Gurupi, Cariri, Formoso do Araguaia, Peixe, Alvorada, Figueirópolis, outros 12 municípios da região de saúde da Ilha do Bananal
Redução de transferências para Palmas: Estima-se queda de 60% nos casos de média e alta complexidade
Geração de empregos diretos: ~800 postos (médicos, enfermeiros, técnicos, administrativos)
Investimento total estimado: R$ 180 milhões (todas as etapas)
2013: Lançamento da pedra fundamental e 2014 a obra foi iniciada
2020: A obra foi da primeira fase foi entregue de forma emergencial durante a pandemia da Covid focando em um bloco administrativo Conclusão da primeira etapa (estrutura básica)
2025: Paralisações e revisão de projetos
Janeiro 2026: Licitação da segunda etapa confirmada
2026-2027: Previsão de conclusão e entrega
- Cardiologia
- Neurologia
- Ortopedia e Traumatologia
- Pediatria de alta complexidade
- Oncologia (quimioterapia)
- Nefrologia (hemodiálise)
- Cirurgia geral e especializada
- Obstetrícia e Ginecologia
- Psiquiatria
- Oftalmologia
- Dermatologia
Fontes: Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Projeto Executivo do HGG, Portal da Transparência do Tocantins.