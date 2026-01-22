Deputado Eduardo Fortes anuncia novidades para conclusão da segunda etapa do Hospital Geral de Gurupi

Em reunião com o deputado Eduardo Fortes, secretário Carlos Felinto confirma finalização de projetos e retomada das obras para entrega de 200 leitos na região sul

Por Wesley Silas

Em audiência realizada com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, o deputado estadual Eduardo Fortes recebeu a confirmação de que a segunda etapa do empreendimento já foi licitada e que os recursos para o financiamento da obra estão assegurados pelo Governo do Tocantins.

A unidade hospitalar é considerada a principal demanda de saúde pública para a região sul do Estado. Segundo o deputado Eduardo Fortes, o acompanhamento do cronograma junto à Secretaria de Saúde tem sido semanal. “Sabemos que o Hospital Geral de Gurupi é uma prioridade. O governador Wanderlei Barbosa já manifestou a disposição de resolver este problema e entregar a estrutura à população”, destacou o parlamentar.

O secretário Carlos Felinto explicou que a gestão estadual trabalha agora na fase final dos projetos complementares para autorizar o início dos serviços. “Licitamos a segunda etapa e estamos concluindo os projetos. Com o financiamento garantido, daremos execução às obras o mais breve possível”, afirmou o secretário, ressaltando a determinação do Executivo em dar celeridade ao processo.

Comparativo Hospital Regional de Gurupi x Hospital Geral de Gurupi (projetado)

🏥 Hospital Regional de Gurupi (atual)

Capacidade total: ~80 leitos

UTI Adulta: 20 leitos

Centro Cirúrgico: 3 salas

Pronto-socorro: 1 unidade

Imagiologia: Raio-X, ultrassom básico

Laboratório: Análises clínicas básicas

Área construída: ~8.000 m²

Ano de inauguração: 2010

Atendimento mensal estimado: 15.000 pacientes

🏥 Hospital Geral de Gurupi (após conclusão da 2ª fase)

Capacidade total: 200 leitos

UTI Adulta: 30 leitos (↑ 200%)

UTI Pediátrica: 10 leitos

Centro Cirúrgico: 7 salas (↑ 133%)

Pronto-socorro: Ampliado com classificação de risco

Imagiologia: Tomografia, ressonância, mamografia

Laboratório: Análises complexas e patologia

Área construída: ~25.000 m² (↑ 212%)

Previsão de entrega: 2026-2027

Atendimento mensal projetado: 40.000 pacientes

📈 Impacto na região sul do Tocantins

População atendida diretamente: ~200.000 habitantes

Municípios beneficiados: Gurupi, Cariri, Formoso do Araguaia, Peixe, Alvorada, Figueirópolis, outros 12 municípios da região de saúde da Ilha do Bananal

Redução de transferências para Palmas: Estima-se queda de 60% nos casos de média e alta complexidade

Geração de empregos diretos: ~800 postos (médicos, enfermeiros, técnicos, administrativos)

Investimento total estimado: R$ 180 milhões (todas as etapas)

⏳ Linha do tempo da obra

2013: Lançamento da pedra fundamental e 2014 a obra foi iniciada

2020: A obra foi da primeira fase foi entregue de forma emergencial durante a pandemia da Covid focando em um bloco administrativo Conclusão da primeira etapa (estrutura básica)

2025: Paralisações e revisão de projetos

Janeiro 2026: Licitação da segunda etapa confirmada

2026-2027: Previsão de conclusão e entrega

🎯 Especialidades que serão oferecidas

Cardiologia

Neurologia

Ortopedia e Traumatologia

Pediatria de alta complexidade

Oncologia (quimioterapia)

Nefrologia (hemodiálise)

Cirurgia geral e especializada

Obstetrícia e Ginecologia

Psiquiatria

Oftalmologia

Dermatologia