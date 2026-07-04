Eduardo Fortes acompanha liberação de novos equipamentos ao HRG e nova fase de obras no HGG após intermediar com o Governo Estadual.

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes acompanhou, nesta sexta-feira (3), a agenda do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, em Gurupi, marcada pela autorização da próxima etapa das obras do Hospital Geral de Gurupi (HGG) e pela entrega de novos equipamentos ao Hospital de Referência de Gurupi (HRG).

De acordo com a Secretaria de Estado da Comunicação do Tocantins (Secom), a nova fase das obras do HGG contará com investimento de R$ 103 milhões e previsão de conclusão em 36 meses. O empreendimento tem como objetivo ampliar a estrutura da rede estadual de saúde e fortalecer o atendimento à população da região sul do Tocantins.

Durante a agenda, Eduardo Fortes afirmou que a autorização representa um avanço para uma demanda antiga da população. Segundo o parlamentar, ao longo do mandato defendeu e intermediou junto ao Governo do Estado, pela retomada do HGG e ampliação da estrutura hospitalar de Gurupi.

“Assumi o compromisso de buscar esse investimento para Gurupi e para toda a região sul, e hoje acompanhamos mais um importante passo para fortalecer a saúde pública”, afirmou o deputado.

Equipamentos entregues ao HRG

O Hospital de Referência de Gurupi também recebeu um novo tomógrafo computadorizado, e um aparelho de raio-X digital, ambos já em funcionamento. Os novos equipamentos ampliam a capacidade de diagnóstico por imagem e fortalecem a assistência à população. Além disso, a unidade passou por melhorias na cozinha e no refeitório, com revitalização dos espaços e adequações estruturais que beneficiam servidores e pacientes.

As ações integram os investimentos do Governo do Tocantins na rede estadual de saúde e buscam ampliar a capacidade de atendimento hospitalar na região.