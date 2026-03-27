Procedimentos combinados em cirurgia plástica exigem planejamento rigoroso e atuação especializada, alerta Cooperativa de Anestesistas do Tocantins

Por Redação

A realização de procedimentos combinados em cirurgia plástica tem se tornado cada vez mais frequente, reunindo, em uma única intervenção, técnicas como lipoaspiração, abdominoplastia e cirurgias mamárias. Essa abordagem pode trazer benefícios como uma única recuperação e resultados estéticos mais integrados, mas também exige planejamento criterioso e acompanhamento técnico especializado.

Os procedimentos combinados consistem na realização de duas ou mais cirurgias no mesmo ato operatório, o que naturalmente amplia o tempo em centro cirúrgico. “Esse tipo de cirurgia envolve múltiplas etapas e diferentes áreas do corpo, o que exige mais tempo de execução e, consequentemente, maior tempo sob anestesia”, explica a médica anestesiologista e cooperada da Coopanest Tocantins, Renata Freitas.

Dentro desse contexto, o papel do anestesiologista é essencial para garantir a segurança durante todo o procedimento. Cabe a esse profissional monitorar continuamente parâmetros como pressão arterial, frequência cardíaca, oxigenação, ventilação e temperatura corporal, além de ajustar a anestesia conforme a resposta do organismo.

“Quando o tempo cirúrgico é mais prolongado, precisamos ter atenção redobrada à estabilidade hemodinâmica, ao controle da ventilação e à prevenção de complicações. Tudo é conduzido de forma individualizada para cada paciente”, destaca a especialista.

A avaliação pré-anestésica também é uma etapa fundamental nesse processo. É nesse momento que são analisados o histórico de saúde, exames, uso de medicamentos e possíveis fatores de risco, permitindo definir a melhor estratégia para cada caso.

“A avaliação pré-anestésica nos ajuda a identificar se o paciente está apto para esse tipo de procedimento e, quando necessário, orientar ajustes ou até indicar a realização das cirurgias em etapas”, explica a médica.

Estudos recentes apontam que a anestesia em cirurgia plástica exige abordagem individualizada, protocolos atualizados e monitoramento contínuo como pilares para a segurança e bons resultados .

Outro ponto importante é o trabalho integrado entre as equipes. A atuação conjunta entre cirurgião plástico, anestesiologista e demais profissionais do centro cirúrgico contribui para um planejamento mais eficiente e para uma condução mais segura do procedimento.

“A cirurgia segura é resultado de um trabalho em equipe bem alinhado. Quando há planejamento conjunto, conseguimos otimizar o tempo cirúrgico e proporcionar uma recuperação mais tranquila ao paciente”, reforça a anestesiologista.