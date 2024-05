Tocantins é destaque nacional com aumento nos índices de coberturas vacinais

Dados do Ministério da Saúde apontam crescimento nas vacinas contra a poliomielite, pentavalente, rotavírus, hepatite A e meningocócica C

André Araújo-Governo do Tocantins

As ações estratégicas do Governo do Tocantins, coordenadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) no ano de 2023, resultaram no aumento das coberturas vacinais no Estado, em 11 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Dados divulgados pelo Ministério da Saúde (MS), na última semana, apontam que o principal destaque no estado foi à primeira dose da vacina tríplice viral, se comparado os dados de 2023 em relação ao ano de 2022, destaca-se o aumento de mais de 10 pontos percentuais, alcançando 93,08% contra 82,35% do ano anterior. Os números são ainda melhores no primeiro quadrimestre de 2024, atingindo a faixa de 93,60%.

Outro destaque importante do aumento da cobertura vacinal no Tocantins está no imunizante contra Hepatite A, que alcançou níveis de 89,14% nos primeiros meses de 2024, contra 86,10%, o que representa um aumento de 3,04 pontos em relação a 2023 e 7,95 pontos percentuais em relação a 2022, que foi de 81,19%. Já a vacina contra o rotavírus apresentou 7,87 pontos percentuais de crescimento, avançando de 84,25% em 2022 para 89,05% em 2023, chegando a 92,12% de janeiro a abril de 2024.

“Os índices mostram que o Estado do Tocantins tem se articulado. As equipes técnicas da Secretaria têm realizado um trabalho preciso na distribuição de imunizantes, na capacitação das equipes municipais e contato com apoio de parceiros que enxergam a imunização como uma importante estratégia de saúde pública. Seguiremos fomentando as ações em prol de uma população cada dia mais saudável, como nos determina o governador Wanderlei Barbosa”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto.

“Estamos felizes com os resultados alcançados no ano de 2023 nas nossas coberturas vacinais no Tocantins, que acompanhou esse crescimento dessas coberturas vacinais no calendário infantil em todo o país. Destacamos também que nesse ano de 2024 as ações junto às Secretarias Municipais de Saúde, que são as executoras do processo de vacinação, continuam sendo bem articuladas, bem alinhadas, com todo o apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, para que essas metas de coberturas vacinais continuam sendo alcançadas pelo nosso estado”, relatou a gerente de Imunização da SES-TO, Diandra Sena.

A gerente acrescentou que, “até o momento, já no ano de 2024, o Tocantins apresenta ainda mais melhorias nas coberturas vacinais, já alcançamos das nove vacinas a cobertura em cinco delas. Estão na Rota Vírus, na meningocócica C, na pentavalente. Na pneumocócica 10 e na VIP, que é a poliomielite, o estado já conseguiu alcançar a meta e isso nos alegra e entusiasma para que a gente continue mantendo esses bons índices vacinais e mantendo a nossa população livre das doenças imunopreveníveis”, destaca

Cobertura em nível nacional

Conforme revela o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal em nível nacional tem como destaques de crescimento as seguintes vacinas: contra a poliomielite (VIP e VOP), pentavalente, rotavírus, hepatite A, febre amarela, meningocócica C (1ª dose e reforço), pneumocócica 10 (1ª dose e reforço), tríplice viral (1ª e 2ª doses) e reforço da tríplice bacteriana (DTP). O resultado, observado em todo o país, consolida a reversão da queda dos índices vacinais enfrentada pelo Brasil desde 2016.