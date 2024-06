Tocantins recebe nova remessa de vacina contra a Dengue e amplia municípios contemplados

Por Redação

Os imunizantes são para a segunda dose da região Capim Dourado e primeira dose na região Médio Norte Araguaia

O Governo do Tocantins recebeu, na sexta-feira, 07, do Ministério da Saúde (MS), mais 8.824 doses de vacina contra a Dengue. A remessa compreende segundas doses para os municípios da região de saúde Capim Dourado (3.271) e primeiras doses para as cidades da região de saúde Médio Norte Araguaia (5.553). No total, 31 municípios tocantinenses serão atendidos e a distribuição dos imunizantes se dará a partir da terça-feira, 11, nos polos de distribuição da Gerência de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), em Palmas e Araguaína.

Os municípios que irão receber a segunda dose da vacina são: Aparecida do Rio Negro, Tabocão, Lagoa do Tocantins, Lajeado, Lizarda, Miracema do Tocantins, Miranorte, Novo Acordo, Palmas, Rio dos Bois, Rio Sono, Santa Tereza do Tocantins, São Félix do Tocantins e Tocantínia.

Já os municípios contemplados com a primeira dose do imunizante são: Aragominas, Araguaína, Araguanã, Babaçulândia, Barra do Ouro, Campos Lindos, Carmolândia, Darcinópolis, Filadelfia, Goiatins, Muricilândia, Nova Olinda, Pau D’Arco, Piraquê, Santa Fé do Araguaia, Wanderlândia e Xambioá.

“Com a ampliação do Ministério da Saúde a região Médio Norte Araguaia também foi contemplada para o recebimento da vacina, é importante ressaltar que continua a mesma faixa etária, 10 a 14 anos, que é o público alvo elencado pelo Ministério da Saúde. A partir de terça-feira, 11, começa a distribuição simultânea dessas doses, tanto para os município da região do Capim Dourado, que podem retirar aqui em Palmas, quanto os municípios da região do Médio Norte Araguaia que serão retiradas em Araguaína”, explicou a gerente de Imunização e Doenças Imunopreveníveis/SES-TO, Diandra Sena.

Doses aplicadas

Na primeira remessa o Tocantins recebeu 11.537 doses de vacina contra a Dengue, destas até o dia 05 de junho de 2024, foram aplicadas 5.735, dentro da faixa etária estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 10 a 14 anos.

Casos Dengue

O boletim do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado no dia 07 de junho de 2024, aponta que houve um aumento de 1,7% no número de casos confirmados de Dengue, em 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 2.440 casos em 2023 e 2.481 em 2024.

Os dados das arboviroses no Tocantins são atualizados semanalmente e podem ser acessados por meio do link https://www.to.gov.br/saude/boletins-epidemiologicos-de-dengue-chikungunya-zika-e-febre-amarela-monitores/6aqzbftl85g2