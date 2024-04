Sebrae abre inscrições para consultores e instrutores com contratos de até R$ 300 mil

O edital inclui empresas com soluções de mercado no processo de credenciamento do sistema de gestão de fornecedores. Desta forma, empresas que possuem soluções próprias como: palestras, seminários, oficinas e cursos poderão submeter suas inscrições. Entretanto, essas capacitações deverão possuir vínculo com as áreas e subáreas de interesse do Sebrae Tocantins.